Uyuşturucu Satışı Yapan Anne Oğul Tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 yaşındaki K.Ö. ve annesi A.Ö. tutuklandı. Operasyon sırasında 0.45 gram sentetik kannabinoid, sentetik haplar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ö. (19) ve annesi A.Ö. (49) tutuklandı. Anne ve oğlunun ellerindeki bir miktar uyuşturucuyu, 5 kot pantolon ile takas ettikleri belirlendi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından A.Ö. ve oğlu K.Ö. ile O.G. (28), K.G. (29) ve H.D. (29) gözaltına alındı. Aramalarda, 2 parça halinde 0,45 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 3 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, uyuşturucu satışında kullanılan şeffaf poşet parçaları ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ö. ve oğlu K.Ö.'nün, ellerindeki uyuşturucuyu, diğer 3 şüpheliyle 5 kot pantolon ile takas ettiği belirlendi.

O.G., K.G. ve H.D., alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Anne A.Ö. ve oğlu K.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
