Eyüpsultan'da seyyar satıcı ceset bulmuştu; öldürülüp 'intihar süsü' verildiği ortaya çıktı

EYÜPSULTAN'da seyyar satıcı tarafından viyadük altında ölü bulunan ve polis ekiplerince 'şüpheli ölüm' olarak değerlendirilen Abdülsamet Temur (36)'un öldürüldüğü ortaya çıktı. Polisin yaptığı çalışmalarda cinayeti birlikte uyuşturucu kullandığı belirlenen Zekeriya T. gözaltına alındı.

Zekeriya T. "Birlikte uyuşturucu kullandık. Sabah kalktığımda ölmüştü. Cinayet üzerime kalacak diye çok korktum. Cesedin cebine uyuşturucu maddeleri koyup intihar süsü vermek istedim. Cesedi bavulla taşıyarak viyadük altına bıraktım" Polis ölü olarak bulunan Abdülsamet Temur'un eve girerken son görüntüleri ile evden bavul içinde çıkarıldığı görüntülere ulaştı.

Eyüpsultan, Nurtepe viyadüğünde 26 Ocak 2026 tarihinde saat 16.30 sıralarında çevredekiler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Abdülsamet Temur'un cansız bedeni ile karşılaşmışlardı. Cesedin Abdülsamet Temur adlı tesisatçıya ait olduğu belirlenirken, cebinde yapılan aramada uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan şırıngalar bulunmuştu. İki gün önce ağabeyi tarafından kayıp müracaatında bulunan Abdülsamet Temur'un ölümü polis kayıtlarına 'Şüpheli ölüm' olarak geçmişti.

POLİSİN DİKKATİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis olay yerinde yaptığı incelemede şüpheli durumlar tespit etti. Çamurlu olan bölgede ölü bulunan Abdülsamet Temur'un ayaklarında hiç çamur olmadığı, olay yerinde uyuşturucu kullandığına dair bir iz bulunmadığı belirlendi.

BİR EVE GİRDİĞİ ANCAK HİÇ ÇIKAMADIĞI BELİRLENDİ

Tesisatçılık yapan Abdülsamet Temur'u inceleme altına alan polis ekipleri ortadan kaybolduğu gün önce işe gittiğini, akşam saatlerinde ise Taksim, Cihangir'de bir eve girdiğini tespit etti. Abdülsamet Temur'un eve giriş görüntülerine ulaşan polis ekipleri, çıktığını gören görüntülere ulaşamadı.

CESEDİN BAVUL İÇİNDE ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine sürdürülen operasyonda birkaç günlüğüne evi kiralayan Zekeriya T. adlı kişinin eve sürekli girip çıktığını, son olarak boş bir bavulla içeri girdiğini bir gün sonrada zor taşıyabildiği aynı bavulla dışarı çıktığını belirledi. Şüphelinin otomobiline koyduğu bavulla cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği tespit edildi.

'BEN ÖLDÜRMEDİM. KENDİ ÖLDÜ'

Cinayet Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından Zekeriya T.'yi gözaltına aldı. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Zekeriya T. ifadesinde "Sosyal medya üzerinden tanışmıştık. Birlikte uyuşturucu içmek için benim kiraladığım evde buluştuk. Uyuşturucu kullanıp sohbet ettik. Ancak daha sonra ikimizde aldığımız uyuşturucunun etkisiyle bayılmışız. Sabah kalktığımızda onu hareketsiz olduğunu görünce kontrol ettim. Öldüğünü anlayınca paniğe kapıldım" dedi.

'CİNAYET ÜZERİME KALIR DİYE CESETTEN KURTULMAK İSTEDİM'

Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüpheliler Zekeriya T. "Olay benim üzerime kalır diye korktum. Bunun için cesetten kurtulmak için bir plan yaptım. Kendi evime giderek bir bavul aldım. Onu kiraladığım eve götürerek cesedi bavulun içine koydum. Olaya doz aşımı yada intihar süsü vermek için ceplerine uyuşturucu madde ve şırıngaları koymuştum. Daha sonra öncesinde keşif yaptığım Nurtepe viyadüğünün altına cesedi bırakarak oradan kaçtım" dedi.

'KİMSE PEŞİNE DÜŞMEZ SANDIM'

Olayın peşine kimsenin düşmeyeceğini düşündüğünü söyleyen Zekeriya T. "Ben kimsenin olayın peşine düşmeyeceğini tahmin ettim. Olay intihar ya da aşırı dozdan ölüm olarak düşünülüp kapanır sandım. Cep telefonunu da benimle ilişkilendirmesinler diye yanıma almıştım. Polisleri karşımda görünce şaşırdım" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Cesetle ilgili alınan örneklerin adli tıp kurumunda incelemesinin sürdüğü kesin ölüm sebebinin incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.