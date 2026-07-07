Usta oyuncu Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zihni Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, babasının kendisine oyunculuğa başladığında yazmış olduğu yazıyı okudu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sanatçılarından Zihni Göktay 6 Temmuz'da tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım ünitesinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Göktay için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene Göktay'ın ailesi, sanat camiasından arkadaşları, oyuncular, sevenleri katıldı.

'BANA BU MESLEĞE ADIM ATTIĞIMDA BANA YAZDIĞI YAZIYI OKUYACAĞIM'

Törende konuşan Zihni Göktay'ın kızı Zeynep Göktay, "Ben babam gibi güzel konuşamadığım için onun bana bu mesleğe adım attığımda bana yazdığı yazıyı okuyacağım. Bu yazıda zaten onun yaşam felsefesini, sanatına olan aşkını ve ailesine olan bağlılığını göreceksiniz. Hem de kendi ağzından dinlemiş olacaksınız. Yazı burada ama ben tekrar deşifre ettim, bir hatam olduysa affola. 'Bana da 40 yıl önce babacığım destek olmuştu bu tattığım, binbir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana 'Yolun açık olsun' diyorum güzel kızım. Yalnız, başa güreş. Amacın daima zirve olsun. En iyisini olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek. Türkiye'de kadın olmak çok zor. Çalışan kadın olmak daha da zor. Çalışan tiyatrocu kadın olmak çok daha zor. Tiyatocu evli kadın olmak çok çok zor. Tiyatrocu, evli ve anne bir kadın olmak çok çok çok daha zor. Ben senin hepsini göğüsleyeceğine inanıyorum. Kendine ve seyircine olan saygın, tiyatroya olan saygının temelidir. Bunlar seni yükseklere çıkaracaktır. Şimdilerde 'Zihni Göktay'ın kızı Zeynep' diyorlar. İleride 'Zeynep Göktay'ın babası' desinler bana. Bu ülkede insanlar maalesef işini, eşini, aşını seçme özgürlüğüne kağıt üzerinde sahip gibi görünüyorlarsa da gerçek hayatta bu böyle olmuyor. Sen ilkini doğru seçtin, ikincisini de doğru seçeceğinden kuşkum yok. Zaten başta ikisini doğru seçersen aşını da seçme özgürlüğüne sahip oluyorsun. Zeynep'im unutma, ben ve annen öldüğümüz gün bile sahneye çıkmak zorundasın. Ölümümüzü yaz tatiline getirmek elimizde değil' Getirdin ama. 'Bu böyle bir sanattır. Güzellikler, şans, başarı, sağlık, mutluluklar geleceğinde ve ilerleyeceğin yolda sana yardımcı olsun. Yoluna halı olsun ki ayakların bu dikenli yolda incinmesin. Hadi rastgele. Babişkon. ' Ben başka bir şey söyleyemeyeceğim" dedi.

'HUZURLA UYU BÜYÜK USTA'

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, "Bugün çok büyük bir ustayı, Zihni Göktay'ı sonsuzluğa uğurluyoruz. Türk tiyatrosunun duayeni, 81 yaşında aramızdan ayrıldı ve 66 yıl boyunca sahnede kaldı. Ömrünü sanata adadı. Hepimizin aklında, kalbinde yer edindi ve tüm bunları yaparken bir kez olsun naifliğinden, mütevaziliğinden vazgeçmedi. Büyük ustayı düşündüğümde aklıma meyve dolu ağaçlar geliyor çünkü ancak meyvesi olan ağacın başı eğiktir. Bilgisiyle, birikimiyle bize hep örnek olduğu için teşekkürler ediyorum. İyi ki bu topraklarda yaşadı, iyi ki bizimle yaşadı. Huzurla uyu büyük usta, ruhun şad olsun. Türk tiyatromuzun ve milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

'YATTIĞIN YER İNCİTMESİN BÜYÜK USTA'

İBB Başkan Vekili Aslan konuşmasının ardından Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu. Okunan mesajda, "Ömrünü tiyatroya adayan usta sanatçımız Zihni Göktay'ın vefatını öğrenmekten büyük bir üzüntü duydum. Zihni Göktay kökleri bu toprakların kültürüne ve geleneğine uzanan koca bir çınardı. Geleneksel tiyatromuzun en büyük, en kıymetli temsilcilerindendi. Anadolu'nun, İstanbul'un zengin zengin kültüründen beslendi, sanatsal üretimiyle topluma nefes oldu. Değerli Zihni Göktay'la tanışmış, teşviki mesaide bulunmuş olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın büyük emektarı, tiyatromuzun usta ismi merhum Zihni Göktay'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Yattığın yer incitmesin büyük usta" ifadeleri kullanıldı.

'BU ŞEKİLDE OLMAYACAKTI SAHNEDE'

Sinama ve Tiyatro oyuncusu Hikmet Körmükçü, "53 yıl bir ömrün belki yarısından fazlası. Bir sürü oyunlarda birlikte oynadık. Ağladık, güldük. Çok sevindik, bazen mutsuz olduk, bazen çok mutlu olduk. Hep birbirimize destek olduk. O kadar çok şey anlattılar ki onun hakkında. Bana çok fazla söz kalmadı zaten. Zihni Göktay büyük bir sanatçıydı. Dosttu, arkadaştı. Onun şakalarını çok özleyeceğim. Fıkralarını özleyeceğim. Sahnede beni deli etmesini özleyeceğim. Hiç yakışmıyor ona. Bu şekilde olmayacaktı sahnede. Herkesin başı sağ olsun, evlatlarının başı sağ olsun" diye konuştu.

'RUHU ŞAD OLSUN'

Oyuncu Hakan Altıner, "28 Ekim gecesi burada Köşe Başı oyunu Zihni Göktay için perde açacak. Ruhu şad olsun" dedi.

Göktay'ın cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı