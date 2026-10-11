Üsküdar'daki 'Filistin Dayanışma Günleri'nin son gününde çeşitli etkinlikler düzenlendi

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Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen "Filistin Dayanışma Günleri"nin son gününde çeşitli etkinlikler yapıldı.

Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde, Üsküdar Meydanı'ndaki Yeni Valide Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğin son gününde vatandaşlar kurulan stantları gezdi.

Tekstilden gıdaya çeşitli ürünlerin yer aldığı stantları inceleyen ziyaretçiler, kermesten alışveriş yaptı.

Etkinlik alanında, Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsilen hazırlanan mezarlar da sergilendi.

Toprakla oluşturulan mezarların başlarına ölen çocukların fotoğraflarının yanı sıra isim ve yaşlarının yazılı olduğu levhalar yerleştirildi. Temsili mezarlara oyuncaklar ve çiçekler bırakıldı.

Alanda "21 bin 500 çocuk şehit" ve "620 bin çocuk eğitimden mahrum" yazılı panolar da yerleştirildi.

"Minia Kudüs Tırı"nı ziyaret eden vatandaşlar, Filistin temalı fotoğraf sergilerini ve Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla hazırlanan farkındalık panolarını inceledi.

"+18 Gazze Simülasyonu VR deneyimi" ve çeşitli dijital hafıza çalışmalarının da yapıldığı alanda çocuklar için Filistin ve Kudüs temalı resim ve boyama atölyeleri, hafıza oyunları, hikaye etkinlikleri ve pankart hazırlama çalışmaları gibi özel faaliyetler de gerçekleştirildi.

Vatandaşlar, etkinlik alanına asılan "Özgürlük Nöbeti" yazılı beyaz pankarta Gazze'ye ilişkin duygu ve düşüncelerini aktardı.

Yeryüzü Doktorları Derneğinin standında da Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı.

"Stantların içerisinde Filistin temalı ürünlerimiz ve gıdalarımız vardı"

Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Kubilay Karadeniz, AA muhabirine, etkinliği İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde Türk halkıyla Filistin halkı arasındaki dayanışmayı göstermek amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Filistin halkının yaşadığı yıkıma rağmen direncini kaybetmediğini belirten Karadeniz, etkinliği bu direnişe dikkati çekmek amacıyla planladıklarını ifade etti.

Karadeniz, programın 12 kurumun katılımıyla gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Burada çeşitli stantlar oluşturuldu. Bu stantların içerisinde Filistin temalı ürünlerimiz ve gıdalarımız vardı. Bunlar satılarak elde edilen gelirler, kurumlarımızın yürütmüş olduğu Filistin ve Gazze içindeki çalışmalara aktarılacak." dedi.

Kermes ve bağış çalışmalarından elde edilen gelirlerin Gazze'deki eğitim, sağlık ve insani yardım faaliyetlerinde kullanılacağını anlatan Karadeniz, "Bunun yanında yine sağlık kısmında Şifa Hastanesinin bazı bölümlerinin yeniden inşa edilmesi, tadilatının yapılması gibi süreçlere dair burada kurumlarımız bağış topladılar. Yine Gazze'deki temel insani yardım ihtiyaçları üzerine de burada bir çalışma yürütüldü." diye konuştu.

Karadeniz, etkinlik kapsamında Filistin ve Kudüs bilincini artırmaya yönelik çalışmalar da yürüttüklerini, çocukların aktif katılım sağladıklarını söyledi.

Etkinliklerin 4. gününde çocukların kendi dövizlerini ve pankartlarını hazırladıklarına dikkati çeken Karadeniz, "Filistin için önemli sloganlar yazdılar ve burada küçük bir yürüyüş gerçekleştirdiler." diye konuştu.

Karadeniz, program boyunca Filistin konusunda uzman isimlerin katılımıyla söyleşilerin, çeşitli grupların konserlerinin ve ezgi dinletilerinin düzenlendiğini dile getirdi.

Etkinliğe katılan bütün kurumların elde ettikleri gelirleri Filistin halkına ulaştıracaklarını belirten Karadeniz, "Böylelikle halkımızla Filistin halkı arasında bir dayanışma köprüsü kurduğumuzu umuyoruz." dedi.

Karadeniz, etkinliğin toplumun farklı kesimlerinden ilgi gördüğünü, yabancı turistlerin de ziyaret ettiğini söyledi.

Söyleşiler, konserler, sergiler, çocuk atölyeleri ve dayanışma faaliyetleriyle 5 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayan program bugün sona erecek.

Kaynak: AA