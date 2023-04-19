İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA YIKIMI SİLAHIYLA ENGELLEYEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Üsküdar Salacak Sahili'nde bulunan kafe ve restoranların yıkımı için çalışma yapan belediye ekiplerini silahlı engelleyen kişi göz altına alındı.

Salacak Sahili'ndeki tarihi Kuşkonmaz Camii'nin bitişiğindeki kafe ve restoranların yıkımı ve tahliyesi için sabah saatlerinde Üsküdar Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.

SİLAHI BELİNDEN ÇIKARIP EKİPLERİN AŞAĞI İNMESİNİ İSTEDİ

Belediye ekipleri, bir büfenin sökümü için çalışmalarına başlarken silahlı bir kişi de büfenin üstüne çıktı. Belindeki silahı çıkaran bu kişi, çalışanların aşağı inmesini istedi. Üsküdar Belediyesi ekipleri bunun üzerine sahilden alanından ayrıldı.

BÜFE SAHİBİNİN YAKINIYMIŞ

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Büfe sahibinin yakını olduğu belirtilen T.S. gözaltına alındı. Şüphelinin kullandığı tabancanın ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.