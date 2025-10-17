Üsküdar'da Filistin İçin Şiir Dinletisi Düzenlendi

"1. Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı" kapsamında Yedi İklim Dergisi tarafından Filistin adına "Nehirden Denize Şiir" başlıklı şiir dinletisi düzenlendi.

Fuar, İstanbul Valiliğinin himayesinde ve Üsküdar Kaymakamlığınca "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" teması altında Üsküdar Sahili'nde gerçekleştiriliyor.

Programın açılışında konuşan Yedi İklim Dergisi yazarlarından Ayşe Nur Yıldırım, "Yedi İklim Dergisi'nin acı çeken bütün mazlumların yanında olduğunu belirterek, etkinliğin Gazze ile ilgili bilinci diri tutmak için düzenlendiğini söyledi.

Yıldırım, "Bu bilinci diri tutmak için gelen siz gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Her biri birbirinden kıymetli şair dostlarımızı Yedi İklim çınarının gölgesinde sizlerle buluşturmaktan dolayı heyecanlıyız. Evrensel Yedi İklim ailesi Üsküdar'dan, başta Gazze olmak üzere dünyanın bütün mazlum ve müstazaf coğrafyasına şiirleriyle selam gönderiyor." dedi.

Şair Hüseyin Akın, Gazze için şiir okumanın zor olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki çok büyük zaferler olsun, onları kutlayım. Ama kaderimizde hep gözyaşı, hüzün ve yenilgi var. İnsan bazen şiir okurken, 'Şu mısranın yerine şunu okusam mı?' diye sormadan edemiyor. Benim gerçekten de hiç Gazze ya da Kudüs şiirim olmadı. Çünkü bir intikam borcumuzun olduğunu inanıyorum. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen, 'haksızlığa uğradıktan sonra öçlerine alan şairler'den isek bu halin bizde olması gerektiğini düşünüyorum. En azından Filistinli çocukların sapanlarındaki taş kadar bir değerimizin olması için bunu yapmamız gerekiyor."

Programda Akın "Benim Hiç Gazze Şiirim Olmadı" şiirini okudu. Nureddin Durman "Filistin, en büyük acılarımızın başından geliyor." ifadesini kullanarak, "Direnirsek Eğer" şiirini seslendirdi.

Vefa Lök, yeryüzünde zulüm gören bütün çocuklara "Hepsi Yeşeren Dallar İçin" şiirini adadı. Hüseyin Atlansoy, vatanını kalbine gömmüş mazlumları anarak "Hassas" şiirini katılımcılara sundu.

Emel Özkan ise 30 yılı aşan meslek hayatı boyunca Filistin halkının yanında olan Norveçli doktor Mads Gilbert'e "Başından Beri" şiirini adadı.

Programda ayrıca Adem Turan "Beyaz Vahşet", Zafer Acar "Tahrifin Gücü", Şakir Kurtulmuş "Gazzeli Çocuklar", Ömer Hatunoğlu "Bir Halk Yaşamak İstiyor", Ahmet İşler "Acılar Coğrafyası - İri Gözlü Kadınlar", Sıddık Ertaş "Kayda Geçirin", Halil İbrahim Peşmen "Hastaneden Kalan Son Dualar", Aykut Nasip Kelebek "Diriler", Yunus Karadağ "Çocuk", Yavuz Selim Yaylacı "Dallar Hu", Meliha Aslan "Unutulmayanlar", Ulaş Konuk "Karpuz" ve Şeref Akbaba "Filistinli Çocuk" şiirini seslendirdi.