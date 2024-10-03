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İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı

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Üsküdar açıklarında, Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden bir kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden dökme yük gemisi çarpıştı. Kaza sonucu gemilerden biri kıyıya doğru sürüklenirken korku dolu anlar yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisinin karıştığı kaza yürekleri ağıza getirdi. Gemilerden biri dümeni kilitlenerek kıyıya doğru sürüklendi.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Açıklamada ayrıca; gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği, meydana gelen olay sonucu gemilerde sadece maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Kazanın olduğu bölgeye çok sayıda römork sevk edildi. Kıyı Emniyeti bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul Boğazı'nda 2 yük gemisi çarpıştı
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel

Suudi Arabistan İstanbul Boğazı Üsküdar İspanya Güncel

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Yorumlar (7)

Burak GUNES:

Kanal İstanbulu tekrar gündeme getirmek için birilerine harika fırsat...

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VEFA:

Kanal İstanbul'a hazırlık operasyonu olmasın da!... Geçmiş olsun!...

17
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Arda Yıldız:

Chp liler şimdi bunu kanal istanbula bağlar.

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9
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Sihirbazın Çırağı:

Elhamdulillah, daha çok ver yâ rabbımız.

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Emre Gök:

Göz göre göre dedikleri bu olsa gerek

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Emre Gök:

Benim anlamadığım motoru durduramadı mı demir atamadı mı

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Abdurrahman Arslan:

Vefa arkadaşımızın herşeye bir yorumu var mahalle kadınları gibisin

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