Uşak'ta Milli Mücadele Sempozyumu Başladı

Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi koordinesinde iki gün sürecek "Düşmanın Teslim Alındığı Şehir: Uşak ve Milli Mücadele Sempozyumu" başladı.

Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan Vali Serdar Kartal, Milli Mücadele'nin önemine ve milletin bağımsızlık uğruna gösterdiği fedakarlıklara dikkati çekerek, sempozyumun, kentin bu anlamdaki yerinin ortaya konulması açısından önemli bir bilimsel buluşma olduğunu vurguladı.

Büyük Taarruz'un milletin bağımsızlık iradesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Kartal, "Tarihimizde öyle zamanlar vardır ki yalnızca bir devrin değil, bir milletin kaderinin tayin edildiği dönüm noktalarıdır. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz da işte böyle bir dönüm noktasıdır. O gün başlayan harekat yıllarca süren işgale, yokluğa ve bütün imkansızlıklara rağmen istiklalinden asla vazgeçmeyen asil milletimizin 'Ya istiklal ya ölüm!' iradesinin meydandaki karşılığıdır." diye konuştu.

Serdar Kartal, Milli Mücadele ruhunun bugün de yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aradan 104 yıl geçti. Fakat Kocatepe'de başlayan o yürüyüşün bize bıraktığı mesaj bugün de aynıdır. Bu millet, istiklalinden vazgeçmez. Bu millet, vatanına el uzatılmasına müsaade etmez. Bu millet, birlik ve beraberlik içinde olduğunda önüne çıkarılan hiçbir engel karşısında boyun eğmez. Ecdadımız, bundan bir asır önce istiklalimiz için hangi azim ve kararlılıkla mücadele etmişse bizlere düşen de bugün aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizin istikbaline sahip çıkmaktır. Bu mukaddes emanete layık olabilmek birlik ve beraberliğimizi tahkim etmeyi, daha çok çalışıp üretmeyi, ilimde, teknolojide, sanayide, kültürde ve eğitimde ülkemizi çok daha güçlü bir konuma taşımayı gerektirmektedir."

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ise Milli Mücadele'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık hayaliyle kazanıldığını belirterek, geçmişte olduğu gibi bugün de milletin ortak bir gelecek hayali etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade etti.

Programda Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Kenan Olgun başkanlığında "Düşmanın Teslim Alındığı Şehir: Uşak ve Milli Mücadele Sempozyumu"nun birinci oturumu gerçekleştirildi.

Oturumda, Milli Mücadele'nin askeri, siyasi, diplomatik ve toplumsal boyutları anlatıldı.

Sempozyum yarın gerçekleştirilecek üçüncü ve dördüncü oturumların ardından sona erecek.

Kaynak: AA