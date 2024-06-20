Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta 40 saatte kontrol altına alınan yangının verdiği zarar havadan görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta tarım arazisinde ve ormanlık alanda etkili olan yangın, 40. saatinde kontrol altına alındı. Yangında zarar gören tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi. Öte yandan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Uşak'ta önceki akşam çıkan ve 40. saatinde kontrol altına alınan yangının zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan, havadan görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda salı günü 18.30 sıralarında çıkan ve bu sabah kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Uşak'ta çıkan yangının zarar verdiği tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi

YANAN BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangının ardından, bölgede yanan alanlar gri ve siyaha büründü. AA ekibince dronla havadan çekilen görüntülerde, alevlerin zarar verdiği tarım arazileri ile ormanlık alan yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Akbulak köyü yakınlarında, salı günü tarım arazileri ile ormanlık alanda yangın çıkmış, Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Ekiplerin karadan gece boyu süren müdahalesine havanın aydınlanmasıyla helikopterler de destek vermişti.

Uşak'ta çıkan yangının zarar verdiği tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi

İşte havadan çekilen o görüntüler:

Uşak'ta çıkan yangının zarar verdiği tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi

Uşak'ta çıkan yangının zarar verdiği tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi

Uşak'ta çıkan yangının zarar verdiği tarım arazileri ve ormanlık alan havadan görüntülendi

Kaynak: AA / Güncel

Uşak Çevre Doğal Afet Yaşam Güncel Haberler

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

Sırbistan, EURO 2024'ten çekilme tehdidinde bulundu

 Görüntü Mardin'den! 'Beni siz delirttiniz' diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

 Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

Kızıldeniz'in ortasında dehşet! Husiler, dev Yunan gemisini saniyeler içerisinde batırdı

Bakmadan Geçme

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN? EURO 2024 Türkiye - Portekiz maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef 7. bölüm HD Canlı izleme linki var mı? Recep İvedik 1 ne zaman çıktı? Recep İvedik hangi otelde çekildi? Recep İvedik 1 ne zaman, nerede çekildi, hangi yıl çıktı? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik hangi şehirde çekilmiştir? Yurt dışı çıkış harcı ne kadar 2024? Yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli? Recep İvedik 1 konusu nedir? Recep İvedik 1 oyuncuları kimler? Recep İvedik kadrosu! Recep İvedik kim? Recep İvedik rolünü kim, hangi oyuncu oynuyor? Recep İvedik'in gerçek adı ne? Vatandaşlar kavruluyor! Şanlıurfa'da sıcaklık kaç derece? Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma özeti! Bana Masal Anlatma filmi ne zaman, nerede çekildi? EN UZUN GÜN NE ZAMAN? 2024 en uzun gün hangi tarih? 20 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 20 Haziran 2024 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yaz transfer sezonu ne zaman? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title