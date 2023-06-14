Üs bölgelerimize saldıran terör örgütüne ağır darbe: 41 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG'nin, 11 Mayıs'ta Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına verilen karşılıkta 41 terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz" mesajlarına yer verildi.