Uruguay Dışişleri Bakanı: Arjantin-Brezilya krizi Mercosur için kötü haber

MONTEVİDEO, 6 Ağustos (Xinhua) -- Uruguay Dışişleri Bakanı Mario Lubetkin, Arjantin ile Brezilya arasındaki diplomatik krizin, Güney Ortak Pazarı (Mercosur) için "kötü haber" anlamına geldiğini belirterek, iki hükümetin gerilimi azaltmak için yeniden diyaloğa başlamasını umduğunu söyledi.

Lubetkin çarşamba günü başkent Montevideo'da yaptığı açıklamada, Mercosur'un en büyük iki üyesi arasındaki ilişkilerin bozulmasının sadece Brezilya ve Arjantin'i değil, aynı zamanda Uruguay ve Paraguay'ı da etkilediğini belirtti. Bakan, "Bunu kesinlikle çok olumsuz görüyoruz. Bunun kimseye faydası yok" dedi.

An itibarıyla hem Ortak Pazar'ın hem de Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanlığını yürüten Uruguay'ın, aynı zamanda bir ticaret müzakere gündemine liderlik ettiğini hatırlatan Lubetkin, söz konusu gerginliklerin bu önemli dönemde blokun çalışmalarını zorlaştırdığına dikkat çekti.

Lubetkin, gerilimi azaltmak ve sorunları aşmak için her iki hükümetin de devlet düzeyinde diyalog kanalları bulacakları yönündeki temennisini dile getirdi.

Kendilerinden talep edilmesi halinde arabuluculuğa hazır olduklarını ifade eden Lubetkin, tarafların henüz herhangi bir arabuluculuk arayışında olmadığını da belirtti.

Kaynak: Xinhua