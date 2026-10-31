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UNSMIL'in Libya'daki görev süresi BMGK kararıyla 31 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı

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BMGK, Libya'daki BM misyonu UNSMIL'in görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzattı. İngiltere'nin hazırladığı karar tasarısı 13 evet oyuyla kabul edilirken Yunanistan ve Rusya çekimser kaldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Libya'daki BM misyonunun ( Unsmıl ) görev süresini 31 Ekim 2027'ye kadar uzatma kararı aldı.

İngiltere tarafından hazırlanan karar taslağı, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) oylandı.

Oylamada 13 BMGK üyesi "evet" oyu kullanırken, Yunanistan ve Rusya "çekimser" kaldı.

Oylama sonucunda UNSMIL'in görev süresi 31 Ekim 2027'ye kadar uzatıldı.

UNSMIL, Libya makamlarının ülkede 2011'de yaşanan çatışmaların ardından siyasi geçiş sürecini desteklemesi için BM'den talepte bulunması üzerine BM Güvenlik Konseyi tarafından 16 Eylül 2011'de kurulan özel siyasi misyon olarak biliniyor.

Misyon, Libya'daki askeri güçler ve ekonomik kurumlardaki bölünmüşlüğe son vermek için çalışıyor ve çatışan taraflar arasında arabuluculuk görevi yürütüyor.

Kaynak: AA
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