Ünlü şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 38 yaşındaki sanatçı İrem Derici, uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçlamasıyla Fulya'daki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI

İrem Derici, şarkıları ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Melih Kunukcu ile aşk yaşayan İrem Derici, evlilik teklifi beklemediğini belirtmiş, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti. Derici aynı zamanda, "İlk defa çocuk hayali kuruyorum" demişti.

İREM DERİCİ KİMDİR?

İrem Derici, 21 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesinin adı Jale Ediz, reklamcılık yapan babasının adı Hulusi Derici'dir. 4 yaşında org çalmaya başladı. İrem 5 yaşında iken anne-babası boşandı. İlkokula giderken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano bölümünde eğitime başladı lise bitene kadar devam etti. Işık Lisesinden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitiren Derici, Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans programına devam etti. 16 yaşından beri Beyoğlu'nda kulüplerde 'Monopop' adlı gurubu ile şarkı söyledi.

"O SES TÜRKİYE" YARIŞMASINA KATILDI

Üniversiteden mezun olduktan sonra babasının yanında reklam ajansında 8 ay çalıştı. Reklamcılıktan kurtulup şarkı söylemek için çareyi 'O Ses Türkiye'ye katılmakta gördü. Acun Ilıcalı'nın sunduğu 2011 yılında Mustafa Sandal, Hadise Açıkgöz, Hülya Avşar ve Murat Boz'un jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasına katıldı. Yarı finalde elendi.

"BENSİZ YAPAMAZSIN" ŞARKISIYLA MÜZİK DÜNYASINA GİRDİ

Melih Kibar'ın bugüne kadar hiç duyulmamış son bestesi "Bensiz Yapamazsın" ile müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Mayıs 2013'de "Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı" adlı single ile Türkiye'de fırtına gibi esti. Sözü ve müziği Sezen Aksu 'ya ait şarkının klibi Müyap kanalında 24 milyon izlenme sayısına ulaşarak bir rekora imza attı. 2014 yılının başlarında Neşet Ertaş şarkısı olan "Neredesin Sen"i coverlayarak bir tekli çıkardı.

İrem Derici asıl çıkışını 15 Nisan 2014'de "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkı ile yaptı. Piyasaya çıktığı andan itibaren dijital platformlarda "en çok dinlenenler" arasına giren şarkı internet ortamında en fazla indirilen ve dinlenen şarkı olma başarısını elde etti. 15 Nisan 2014'de son teklisi 'Kalbimin Tek Sahibine' ise adeta nikah-düğün organizasyonlarının resmi şarkısı oldu. 2014 yılında Altın Kelebek Ödülleri, En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülünü kazandı. İrem Derici, 13 Eylül 2014 tarihinde radyocu, aranjör Rıza Esendemir ile evlendi. 21 Mart 2016 tarihinde boşandılar.

Albümleri :

2012 - Bensiz Yapamazsın (Single)

2013 - Düşler Ülkesinin Gelgit Akıllısı (Single)

2013 - İki (Maxi Single)

2014 - Neredesin Sen (Single)

2014 - Kalbimin Tek Sahibine (Single)

2014 - Üç (Maxi Single)

2015 - Değmezsin ağlamaya (Single)

2015 - Aşk eşittir biz (Single)

2016 - Dantel