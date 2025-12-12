Ünlü Sanatçılar ve İş İnsanları, Alzheimer Farkındalığı İçin Sahne Aldı

(İSTANBUL) - İş dünyasını müzikle buluşturan C-Majör İş'ten Sesler Korosu, 16. konserinde Alzheimer hastaları için İstanbul'da sahneye çıktı. 9 yıldır hem İstanbul hem Bodrum'da, sanatın iyileştirici gücünü sosyal sorumlulukla birleştiren koro, Alzheimer Vakfı'nın 25. yılına özel düzenlenen konserle, farkındalık yaratmayı ve hastalığın erken teşhisiyle tedavi süreçlerine destek olmayı hedefledi.

Türkiye ekonomisine yön veren önemli iş insanlarını gönüllülük esasıyla birleştiren C-Majör İş'ten Sesler Korosu, kurulduğu 2016 yılından bu yana sosyal farkındalık oluşturmak adına düzenli olarak konserler veriyor. İş dünyasının müzik tutkusunu sosyal sorumlulukla birleştiren koro, Alzheimer Vakfı için düzenlenen sosyal sorumluluk konserinde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Alzheimer Vakfı'nın 25. yılı kapsamında yürütülen "Alzheimer Farkındalık ve Multidisipliner Eğitim Programı"na destek amacıyla gerçekleşen özel konser, babasını Alzheimer'dan kaybeden Okan Karacan'ın anlamlı sunumuyla 10 Aralık Çarşamba akşamı Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Karacan, samimi ve dokunaklı performansıyla salonu hem güldürdü hem hüzünlendirdi. Müzikseverlerin ve gönüllülerin yoğun ilgi gösterdiği konserde yüksek enerjisiyle ve doğallıyla dikkat çeken Murat Kekilli ve hasta yatağından gelmesine rağmen tüm salonu yükselten Sümer Ezgü gönüllü olarak sahne aldı. Sanatçıların meşhur şarkılarından özellikle Kekilli'nin "Bu akşam ölürüm" ve Ezgü'nün "Cemilem" şarkıları tüm salon tarafından birlikte seslendirildi ve büyük alkış aldı.

Daha önceki etkinliklerde sahne alan ülkenin değerli sanatçıları Bilgen Bengü, Coşkun Demir, Ersan Erdura, Mine Mucur, Nilgün Onat, Tayfun Duygulu, Yeliz Yeşilmen, Zeliha Sunal C-Majör gönüllü dostları bu konserde de yalnız bırakmayarak katılım gösterdiler.

Müzik İyileştirir

Kurucu Başkan Recai Çakır ve Koro Şefi Pınar Barut'un öncülüğünde sahne alan koro, müziğin birleştirici gücüyle bu kez Alzheimer hastaları için bir araya geldi. Bu anlamlı geceden elde edilen gelirin tamamı Alzheimer Vakfı'na aktarıldı. Bu destekle hem Alzheimer hastalarının yaşam kalitesinin artırılması hem de hastalığa yönelik eğitim, farkındalık ve erken teşhis çalışmalarının güçlendirilmesi hedeflendi. Toplumsal farkındalığa katkı sunmayı hedefleyen bu özel konser, C-Majör İş'ten Sesler Korosu'nun sahne performansıyla Alzheimer hastalarına destek olmanın ve toplumda duyarlılığı artırmanın bir parçası oldu.

Konserin açılış konuşmasını yapan C-Majör İş'ten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır, "Koromuz 2016 yılında bir grup iş insanı tarafından kurulmuştur. 9 yılda 16 konser verdik. Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Down Sendromlular Vakfı, Çocuk Eğitim Derneği, Mehmetçik Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, TOÇEV, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, BOTAV, LÖSEV, Türkiye Tohum Otizm Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği, Kız Çocuklarını Koruma Derneği gibi birçok kurum aracılığıyla eğitim ve sağlık desteği sağladık. Sizlerin katkıları, koromuzun nefesi yettiği müddetçe kalplerimizi iyilik için atmaya devam edecek" dedi.

Gecede konuşma yapan Alzheimer Vakfı Kurucusu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Engin Eker ise Alzheimer ve müzik ilişkisini anlatarak şunları söyledi:

"Müzik ile beyin arasında çok güçlü bir bağ var. Alzheimer hastalarında müzik belleği en son bozulan hafızadır. Bu nedenle yakınlarına her zaman öneriyoruz; sevdikleri müzik çalınsın, tanıdık melodilerle temas kurulsun."

Alzheimer Vakfı hakkında

Alzheimer Vakfı, toplumu bilgilendirmek amacıyla Alzheimer hastalığı ve diğerdemans sendromlarıyla ilgilenen hekimler, sağlık personeli, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından 2000 yılında kurulmuştur. Hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir. Bu amaçla toplumsal bilinci geliştirici, hasta yakınlarının yaşam kalitesini yükseltici, hastalara bakım olanaklarını iyileştirici, mevcut bilimsel verileri geliştirici çalışmaları, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği içinde yürütür.

Bilimsel Komite, hastalığın tıbbi bilimsel yanıyla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları planlarken, gönüllüler ve hasta yakınlarının da çalışmalarına katıldığı Sosyal Komite ise hastaların ve yakınlarının yaşamını kolaylaştırıcı etkinlikleri planlamaya, yürürlüğe koymaya çalışmaktadır. Alzheimer hastalığı gibi kesin tedavi olanakları olmayan, toplumun önemli bir kesimini etkileyen, hastayla birlikte tüm ailenin de yaşamını somut olarak değiştiren ve uzun yıllar süren bir hastalıkta toplumsal destek çok önemlidir.

Aktif yaşayan ve üreten bir yetişkinin giderek çocuklaşması, geçmişte edindiği becerileri birer birer yitirmesi ve tamamen bakıma muhtaç hale gelmesi, bu konuyu sıradan bir sağlık sorunu olmaktan çıkarmaktadır. Aileler için tedavi yöntemleri aranması gereken bir hastalık olmasının ötesinde, Alzheimer hastalığı yeni bir yaşam biçimi anlamına da gelmektedir. Alzheimer Vakfı, toplumun yaşlı nüfusunu tehdit eden demans, özellikle de Alzheimer hastalığı ile ilgili bilimsel çalışmaların takibini yürütürken, hastalık seyri sırasında ortaya çıkan sorunlarla ilgilenmek kadar hastalığa yakalanmama, sağlıklı yaş alma üzerine çalışmalarını da sürdürmektedir.

C-Majör İş'ten Sesler Korosu hakkında

İş ve sanat dünyasının, başarılarıyla çevresine örnek olan isimleri tarafından hayata geçirilen iyilik hareketi C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sosyal farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek adına keyifli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirip yardım amaçlı sahne alan gönüllüler topluluğudur.

C-Majör İş'ten Sesler Korosu; 2016 yılında bir grup iş insanı tarafından kurulmuştur. Koro, tüm konserlerini sponsorlar ve hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirmekte, bu konserlerden elde edilen tüm geliri başta çocuklar ve gençler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam etmektedir. Dünya Engelliler Vakfı, Türkiye Down Sendromlular Vakfı, Çocuk Eğitim Derneği, Mehmetçik Vakfı, Lösemili Çocuklar Vakfı, TOÇEV, Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı, BOTAV, LÖSEV, Türkiye Tohum Otizm Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Down Sendromu Derneği, Kız Çocuklarını Koruma Derneği gibi birçok kurum aracılığıyla eğitim ve sağlık desteği sağlamıştır.