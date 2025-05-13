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Usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Nilüfer, Nişantaşı'nda alışveriş yaparken kameralara yakalandı. Ünlü sanatçının Kovid-19 salgını döneminden kalma alışkanlık olarak maske takması dikkat çekti.

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre mağazaları dolaşan sanatçı, tarzıyla dikkat çekti.

MASKEYLE ALIŞVERİŞ YAPTI

Maskeyle olduğu görülen Nilüfer, Kovid-19 salgını döneminden beri alışkanlık olduğunu ifade ederek soruları cevapsız bıraktı. Öte yandan ünlü sanatçı Nilüfer'in Kurban Bayramı'nda Bodrum'da sahne alacağı öğrenildi.

Usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı

NİLÜFER KİMDİR?

Nilüfer, 31 Mayıs 1955'te İstanbul'da doğmuş Türk pop müziği sanatçısıdır. 1970'li yıllarda müzik kariyerine adım atan Nilüfer, "Kalbim Bir Pusula", "Mor Menekşe" ve "Kar Taneleri" gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaşmıştır. Güçlü sesi, duygusal yorumları ve kendine has tarzıyla Türk pop müziğinde kalıcı bir yer edinmiştir. Sanat yaşamı boyunca birçok ödül alan Nilüfer, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak toplumsal konularda da duyarlılığını göstermiştir. 1980'lerden itibaren müziğe yaptığı katkılarla Türkiye'nin en sevilen ve saygı duyulan kadın vokallerinden biri haline gelmiştir.

Usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı

Usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı

Usta sanatçı Nilüfer, Nişantaşı'nda kameralara yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HOROZ - Güncel
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