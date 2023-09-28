Ünlü oyuncunun kafesine silahlı saldırı: Şüpheli yakalandı

BEYOĞLU'nda ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kafesinde oturan bir kişiye silahlı saldırı düzenleyen Ali Y., polis ekiplerince Bakırköy'de bir ruhsatsız silahla birlikte yakalandı. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 11: 45 sıralarında meydana geldi. Cihangir, Defterdar Yokuşu sokakta bulunan ve oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede oturan Ayhan Yılmaz'a 5-6 el ateş edilerek silahlı saldırı yapıldı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kafede oturan Sabriye B. ve Fahri T.'ye de isabet etti. Saldırıya uğrayan Ayhan Yılmaz belinden, kafede müşteri olarak bulunan Sabriye B. ve Fahri T. bacaklarından yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheli tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin Ali Y. olduğu tespit edildi. Ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Ali Y.'nin kaçtığı güzergahları belirledi. İncelemelerin ardından şüphelinin Bakırköy'e gittiği saptandı. Ali'ye saplandı adrese yapılan operasyonda üzerindeki ruhsatsız silahla beraber yakalandı. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan olayı anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin kafeye silahlı saldırısı sırasında müşterilerin yaşadığı panik, yaralanan müşterilerin kaçması ve şüphelinin kaçtığı onlar yer aldı.