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Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 52 kişi öldü

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- Ölenler arasında aynı aileden 11 kişinin bulunduğu açıklandı

LAGOS, NİJERYA/ Nijerya'nın kuzeybatısındaki Sokoto eyaletinde çiftçi ve işçileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 52 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansının (NEMA) Sokoto Operasyon Başkanı Tukur Abubakar, bu sabah itibarıyla kazada 52 kişinin öldüğünü açıkladı.

Abubakar, ölenler arasında aynı aileden 11 kişinin de bulunduğunu belirtti.

Kaza, perşembe günü Sokoto eyaletine bağlı Goronyo bölgesindeki Gorau kasabasında meydana geldi.

Yaklaşık 70 kişiyi taşıyan tekne, çiftçi ve işçilerin pirinç tarlalarına gitmek için su yolundan geçtiği sırada alabora oldu.

Sokoto Eyalet Meclisi Üyesi Nasiru Adamu, yaptığı açıklamada 40'tan fazla kişinin öldüğünü, ekiplerin 16 kişiyi kurtardığını ve teknedeki yolcuların çoğunun 10 ila 15 yaşlarındaki çocuklardan oluştuğunu söylemişti.

Nijerya'da aşırı yolcu taşınması, teknelerin bakımsızlığı ve güvenlik kurallarına yeterince uyulmaması nedeniyle özellikle yağışlı mevsimde tekne kazaları sık yaşanıyor.

Kaynak: AA
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