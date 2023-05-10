Ünlü isimler Çay'da buluştular
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Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut ile birlikte Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.
Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.
ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI
Moda tasarımcısı Recep Demiray'ın ev sahipliğinde düzenlenen gecede şarkıcı Yansı performansıyla konuklardan alkış aldı. Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Nagihan Karadere, Nilay Dorsa, Hande Kaptan, Tuba Ünal, Selen Uzun, Perihan Demirdelen ve Ece Mumay'ın da katıldığı gecede Diyetisyen Mehtap Yakut, konuklarıyla yakından ilgilendi.