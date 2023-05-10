Ünlü isimler Çay'da buluştular

Diyetisyen Mehtap Yakut, yeni detoks ürününün tanıtımını seçkin bir davetli topluluğu eşliğinde gerçekleştirdi. Nişantaşı'nda Fi Live adlı mekânda bir araya gelen konuklar Dyt. Mehtap Yakut ile birlikte Form Çayı'nın lansmanı sırasında keyifli bir gece geçirdiler.