Üniversitede kaset skandalında eski rektöre beraat, daire başkanına 5 yıl hapis

AKDENİZ Üniversitesi'ndeki (AÜ) 'kaset skandalı' olayında, eski rektör İsrafil Kurtcephe'ye yönelik gizli görüntü çekmek, bu görüntülerin ifşa edilmesi ve şantaj suçlamalarıyla yargılanan eski personel daire başkanı Hüsnü Gülez 5 yıl, AÜ Döner Sermaye İşletmesi müdürü Hacer Doğru ise 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Eski rektör Prof. Dr. Kurtcephe ve işçi kadrosuna atanan S.A. ile Ziraat Fakültesi'nde görevli S.D. beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), AÜ'de yapılanmak için dönemin rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin 2014 yılında genç bir kadınla görüşmesini kayda aldığı, 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edilen 'kaset skandalı' olayıyla ilgili görülen dava sonuçlandı. 2015 yılında emniyet birimlerinin düzenlediği operasyonla başlayan süreçte, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) soruşturması neticesinde eski rektör Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe, işçi kadrosuna atanan kadın S.A. ile buluşmaya lojmanında aracılık yapan AÜ Döner Sermaye İşletmesi kadın müdürü Hacer Doğru, AÜ Personel Daire Başkanı Hüsnü Gülez ve Ziraat Fakültesi Budama Bölümü'nde görevli S.D. açığa alındı.

"80 küsur milyon Türk kamuoyunun gözünde ben, 'kadın düşkünü' ilan edildim. İtibarımla oynandı, onurlarım ayaklar altına alındı. Yargısız infaza tabi tutuldum. Bir bilim insanı olarak mesleğimi bana yaptırmadılar. Benim şahsi olarak hayatım boyunca milletime ve devletime hizmetten başka gayem olmadı. Yaklaşık 7 yıldır maalesef çok sevdiğim halkıma, Türk milletine ve büyük Türk devletine yapabileceğim hizmetlerin hiçbirisini yapamadım. Bundan ailem, çocuklarım etkilendi ama esas etkilenen yapabileceğim hizmetlerle bu ülkenin gücüne, kudretine, sağlanabilecek katkılardan maalesef devlet ve millet yoksun kaldı. Bugün benim kurtuluş günüm, bugün benim onuruma, itibarıma kavuştuğum gün. Adaletin gerçeği ortaya çıkardığı bir gün. Ben çok mutluyum ve yaşananları halkıma, milletime, devletime hizmetin bir bedeli olarak görüyor, hayıflanmıyorum ve bundan sonra da üzerime düşecek her türlü hizmeti yapmaya amadeyim."