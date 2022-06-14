Üniversitede kaset skandalında eski personel başkanına 'şantaj' suçlaması

AKDENİZ Üniversitesi'ndeki kaset skandalına ilişkin 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'gizli görüntü çekilmesi ve bu görüntülerin yayılması' suçlamasıyla 8 yıla kadar hapsi istenen eski personel daire başkanı H.G., 'şantaj' suçundan da yargılanacak. H.G. hakkında 3 suçtan istenen hapis cezası 11 yıla çıktı.

FETÖ/PDY'nin Akdeniz Üniversitesi'nde yapılanmak için dönemin rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe'nin 2014 yılında genç bir kadınla görüşmesini kayda aldığı, 280 kişilik profesör ve doçent kadrosuna kendi adamlarını yerleştirdiği iddia edildi. 2015 yılında görüntülerin internet ortamına düşmesiyle ortaya çıkan olay sonrası Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) disiplin soruşturması başlatıldı.

'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'gizli görüntü çekilmesi ve bu görüntülerin yayılması' suçlamasıyla 8 yıla kadar hapsi talep edilen H.G. hakkında istenen hapis cezası, 'şantaj' suçunun eklenmesiyle 11 yıla çıktı. Davanın görülmesine 20 Haziran'da devam edilecek.