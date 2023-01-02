HABER: Universal Beijing Resort'ta kalabalıklar yeniden toplandı

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Universal Beijing Resort'tan çeşitli görüntüler

2. ANONS 1 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

6. SES 4 (Çince): CHEN JİNMAO (Solda), JİA JİNZE (Sağda), Ziyaretçi

7. SES 5 (Çince): LİU WENBİNG, Ziyaretçi

8. SES 6 (Çince): YANG JİNGHAN, Ziyaretçi

9. ANONS 2 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

10. SES 7 (Çince): CHEN JİNMAO (Solda), JİA JİNZE (Sağda), Ziyaretçi

11. SES 8 (Çince): LİU QİAOZHİ, Ziyaretçi

12. SES 9 (Çince): Ziyaretçi

13. ANONS 3 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

14. SES 10 (Çince): Ziyaretçi

15. SES 11 (Çince): Ziyaretçi

16. SES 12 (Çince): XU YANG, Ziyaretçi

17. ANONS 4 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

18. Harry Potter'ın Büyücülük Dünyası'ndan çeşitli görüntüler

19. SES 13 (Çince): TİAN CHUAN, Ziyaretçi

20. SES 14 (Çince): Lİ CHAO, Ziyaretçi

21. SES 15 (Çince): LİU QİAOZHİ, Ziyaretçi

22. SES 16 (Çince): Ziyaretçiler

23. ANONS 5 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

HABERİN İÇERİĞİ

ANONS 1 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri:

"İşte Universal Beijing Resort'tayım. Bugün üç günlük Yeni Yıl tatilinin ilk günü. Saat daha sabahın 10'u ama şimdiden parktaki tatilciler için "yoğun saatler" başladı.

SES 1 (Çince): TİAN CHUAN, Ziyaretçi:

"Bu, Universal Beijing Resort'a ilk ziyaretim."

SES 2 (Çince): SHEN ZEKUN, Ziyaretçi:

"Buraya ilk gelişimiz."

SES 3 (Çince): Lİ CHAO, Ziyaretçi:

"Birçok kez burada bulunduk."

SES 4 (Çince): CHEN JİNMAO (Solda), JİA JİNZE (Sağda), Ziyaretçi:

"Bugün sadece eğlenmeye geldim. "

SES 5 (Çince): LİU WENBİNG, Ziyaretçi:

"Sadece etrafa bir göz atmak, birkaç fotoğraf çekmek ve lezzetli yemekleri tatmak istiyorum."

SES 6 (Çince): YANG JİNGHAN, Ziyaretçi:

"Bugün 2022'nin son günü, oldukça özel bir gün. Bu yüzden buraya biraz eğlenmek için gelmek istedik."

ANONS 2 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri

"Gördüğünüz gibi, birçok insan şimdiden cazibe merkezlerinin önünde sıraya girdi. Universal Beijing Resort, Eylül 2021'de halka açıldı ve şu anda dünyanın en büyük ölçekli tesisi."

Pek çok kişi, özellikle gençler, bunun Çin'deki en iyi tema parklarından biri olduğuna inanıyor. ve Çin yakın zaman önce Kovid-19'a karşı verdiği mücadeleyi optimize ettikten sonra, bu park birçok kişi için tercih edilen bir destinasyon haline geldi.

SES 7 (Çince): CHEN JİNMAO (Solda), JİA JİNZE (Sağda), Ziyaretçi

"Sadece hız trenini ve Harry Potter şatosunu deneyimlemek istiyorum."

SES 8 (Çince): LİU QİAOZHİ, Ziyaretçi

"Burada çok sayıda insan var. İnsanlar artık salgın konusunda daha rahat."

SES 9 (Çince): Ziyaretçi

"Ülkenin uygun ayarlamaları yaptığını düşünüyorum. Son üç yılda geliştirilen koruma için ülkeye minnettarız. Son düzenlemeler virüsün zayıflayan patojenitesine göre yapıldı, bu nedenle bilime dayalı ve hedefli bir politika oldu."

Son haftalarda, bu tesisteki turist sayısı önemli ölçüde artıyor. Çevrimiçi seyahat bilgileri sağlayıcısı Qunar'a göre, web sitesinde bu tesis için verilen bilet siparişleri 19-25 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre yüzde 418 arttı.

ANONS 3 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri:

"Şimdi bu sıra daha kısa görünüyor. Bakalım ziyaretçilerin içeri girmesi ne kadar sürecek."

SES 10 (Çince): Ziyaretçi:

"Muhtemelen yaklaşık 30 dakika bekleyeceğiz."

SES 11 (Çince): Ziyaretçi:

"30 ila 40 dakika arasında."

SES 12 (Çince): XU YANG, Ziyaretçi:

"Ben de 29 Aralık'ta geldim ve bazı popüler yerler için 90 dakika beklediğimiz oldu."

ANONS 4 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri:

"Artık burası muhtemelen Universal Studios'taki en popüler yer. Harry Potter'ın Büyücü Dünyası'na hoş geldiniz."

Bu tesis, Beijing'deki hizmet sektöründe önemli bir yabancı yatırım projesi. Ayrıca, Çin'in hizmet sektörünün dışa açılmasını genişletmede daha fazla ilerleme kaydettiğini de gösteriyor. Şimdi yılbaşı yaklaşırken buradaki şenlik havası kalabalığa rağmen turistler için ayrı bir çekiciliğe sahip gibi görünüyor.

SES 13 (Çince): TİAN CHUAN, Ziyaretçi:

"Oldukça fazla insan olduğunu düşünüyorum, ancak bu kabul edilebilir. Geçmişte, büyük insan kalabalığı beni sık sık rahatsız ederdi. Ancak artık pek çok insanın evde tutulmasına gerek kalmadığı için bu oldukça farklı hissettiriyor."

SES 14 (Çince): Lİ CHAO, Ziyaretçi:

"Arkadaşlar sonunda yeniden bir araya geliyor ve restoranlarda yemek yiyebiliyoruz. Bu çok güzel."

SES 15 (Çince): LİU QİAOZHİ, Ziyaretçi:

"Salgına karşı mücadelede yapılan düzenleme çok iyi bir şey oldu."

SES 16 (Çince): Ziyaretçiler:

"Ülkeye güveniyoruz. Ülke, salgına karşı önlemleri optimize ettiği için, işleri gerektiği gibi yapma yeteneğine kesinlikle sahip. Bu nedenle bugün çok mutluyuz. Bu, salgınla mücadele önlemlerinin optimizasyonundan bu yana evden uzaklaştığımız ilk seyahatimiz."

ANONS 5 (İngilizce): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri:

"Çin'in Kovid-19'la mücadeleyi yeniden düzenlemesinin ardından Beijing, enfeksiyonların zirve yaptığı ilk şehirlerden biri haline geldi. Şimdi insanlar dışarı çıkıp eğlenmeye hevesli. ve tıpkı bu turistik tesiste gördüğümüz gibi, şehirde yaşam ve iş hayatı yavaş yavaş normale dönüyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)