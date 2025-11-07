UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Aybet, Semerkant'taki 43. Genel Konferansı değerlendirdi Açıklaması

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ' Dünya beşten büyüktür' vizyonu, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde olduğu gibi, UNESCO'da da daha adil ve şeffaf bir yönetişim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Türkiye olarak bu yöndeki çalışmalara aktif katkı sunuyoruz." dedi.

Büyükelçi Aybet, Özbekistan'da devam eden UNESCO 43. Genel Konferansı ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Aybet, dost ve kardeş ülke Özbekistan'ın güzel şehri Semerkant'ta 194 ülkenin temsilcisini bir araya getiren ve UNESCO'nun gündemini belirleyen, gelecek iki yıla yön verecek en üst düzey kararların alındığı yönetim organı 43. Genel Konferans vesilesiyle burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Semerkant'ın böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmasını sembolik ve anlamlı bulduğunu belirten Aybet, Türk ve İslam medeniyetinin kadim şehirlerinden Semerkant'ın yüzyıllar boyunca bilginin, kültürün ve eğitimin merkezi olduğunu vurguladı.

"Türkiye olarak UNESCO'ya katkımızı daha da güçlendirmek istiyoruz"

Aybet, 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayan BM'nin parçası konumundaki UNESCO'da genel direktör, genel konferans başkanı ve yürütme kurulu başkanı başta olmak üzere karar organlarının yönetimlerinin yenilendiği dönüm noktasında bulunduklarına dikkati çekerek, "Böyle bir dönemeçte Türkiye olarak bu kuruma katkımızı daha da güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Eğitim, bilim, kültür ve iletişim gibi insanlığın ilerlemesi için vazgeçilmez alanlarda faaliyet gösteren UNESCO'nun öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Aybet, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz yıl BM Genel Kurulunda kabul edilen 'Gelecek Paktı' (Pact for the Future), UNESCO'nun temel alanlarının sürdürülebilir kalkınmanın omurgasını oluşturduğunu açıkça ortaya koydu. UNESCO'nun kültür, gençlik, eğitim ve bilim alanındaki çalışmalarına yapılan bu vurguyu biz de çok kıymetli buluyoruz.

Bununla birlikte, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ' Dünya beşten büyüktür' vizyonu, BM sisteminde olduğu gibi, UNESCO'da da daha adil ve şeffaf bir yönetişim anlayışına duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Türkiye olarak bu yöndeki çalışmalara aktif katkı sunuyoruz."

"Türkiye, BM sistemi içinde çok taraflı diplomaside benzersiz bir köprü ve vazgeçilmez bir ortak rolü üstleniyor"

Aybet, Türkiye'nin UNESCO'daki rolüne ve önemine dikkati çekerek, "UNESCO'nun kurucu ve halihazırda yürütme kurulu üyesi olan Türkiye, yalnızca aktif bir katılımcı değil aynı zamanda bölgesel dayanışmayı güçlendiren aktör konumundadır. Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin yer aldığı Grup I içinde bulunmakla birlikte, diğer bölge gruplarındaki ülkelerle yürütülen diyalog ve etkin işbirliğimiz sayesinde ülkemiz, BM sistemi içinde çok taraflı diplomaside benzersiz bir köprü ve vazgeçilmez bir ortak olarak öne çıkmaktadır." diye konuştu.

Aybet, genel konferansta Türkiye'nin, UNESCO'nun karar organlarından yürütme kuruluna dört yıllığına yeniden seçileceğini belirterek, "Böylece ülkemiz, üst üste üçüncü dönemde bu Kurulda yer alacak. Bu durum, uluslararası toplumun bize duyduğu güveni ve UNESCO'ya kesintisiz katkımızı gösteriyor." dedi.

Türkiye'nin, Dünya Miras Komitesi ve diğer kilit UNESCO mekanizmalarındaki üyelikleriyle karar süreçlerine doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Aybet, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) UNESCO Grubu'nu da yeniden canlandırdıklarını anlattı.

Aybet, Paris'teki son toplantıda İİT üyeleriyle ortak açıklama yaparak artan İslam karşıtlığına dikkati çektiklerini belirterek, "Gazze başta olmak üzere insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren konularda farkındalık oluşturmak için her zaman ön saflarda yer alıyoruz." dedi.

Türkiye'nin UNESCO'nun Gazze özel hesabına katkı sağlayan ilk ülke olduğuna işaret eden Aybet, "Bu fona desteğimizi sürdürüyoruz. Gazze Eylem Planı'nın hazırlanması ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarının desteklenmesi süreçlerinde kimi ülkelerin direncine rağmen kararlılıkla hareket ettik. Bu çabalarımızın, uluslararası toplumun Filistin konusundaki tutumunu daha vicdanlı bir çizgiye taşıdığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkelerle UNESCO çatısı altındaki işbirliklerinin güçlendiğini vurgulayan Aybet, "5 Türk Cumhuriyeti'nin ortak teklifiyle, 26 ülkenin desteğini alan '15 Aralık-Dünya Türk Dili Ailesi Günü' kararının genel konferansta kabul edilmesinden büyük gurur duyuyoruz. Orhun Yazıtları'nın okunduğu günün UNESCO nezdinde tescillenmesi, hem çok dilliliğin sembolik önemini hem de Türk dili konuşan ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

UNESCO'nun misyonunun insanlığın ortak aklını ve vicdanını bir araya getirmek olduğunu vurgulayan Aybet, "Türkiye, bu misyonun güçlü bir parçasıdır. Semerkant'ta gördüğümüz gibi, geçmişin ilim ve irfan mirasından ilham alarak geleceğin barış, eğitim ve kültür köprülerini inşa etmeye kararlıyız." diye konuştu.