Ünal Çeviköz: 'Chp Olarak Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un İlhakı Kararını Tanımıyoruz'

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna’nın 4 bölgesinde yaptığı referanduma ilişkin, “Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. CHP olarak, Kırım’ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson’un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz” dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesinde yaptığı referanduma ilişkin, "Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. CHP olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz" dedi.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki topraklarını tek taraflı olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Çeviköz, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:

"CHP OLARAK DONETSK, LUHANKS, ZAPORİJYE VE HERSON'UN İLHAKI KARARINI DA TANIMIYORUZ"

"Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya ait topraklar üzerinde gerçekleştirdiği tek taraflı referandum süreci endişeyle takip edilmiştir. Bu referandum sürecini ve sonuçlarını tanımıyoruz. Uluslararası hukukun ihlal edilmesi ve yasa dışı ilhak yolunun bir yöntem ve alışkanlık haline getirilmesi asla kabul edilemez. 24 Şubat'tan bugüne değin devam eden Rusya'nın askeri saldırganlığının daha fazla yayılmadan bir an önce barışçıl şekilde sonlandırılması yönünde uluslararası toplum tarafından atılan adımları destekliyoruz. CHP olarak, Kırım'ın ilhakını tanımadığımız gibi bugün Donetsk, Luhanks, Zaporijye ve Herson'un ilhakı kararını da tanımadığımızın altını kuvvetle çizmek isteriz. Bu vesileyle, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini koşulsuz olarak desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz."