Ummanlı yetkili: 'Türkiye ile savunma sanayi dahil birçok alanda işbirliği yapıyoruz'

Umman Dışişleri Bakanlığı Körfez İşbirliği Konseyi ve Bölgesel Komşuluk Dairesi Başkanı Ahmed el-Meskeri, Umman ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güven ve karşılıklı işbirliğine dayandığını, iki ülke arasında savunma işbirliği dahil birçok anlaşmanın yürürlükte olduğunu söyledi.

Umman'ın "Ulusal Gün" kutlamaları kapsamında başkent Maskat'taki Ulusal Müze'de "Umman'dan dünyaya uzayan kültürel miras" başlıklı bir diyalog oturumu düzenlendi.

Oturumda konuşan Meskeri, Umman'ın anlaşmazlıklarla mücadelede çatışma yerine diyalogu benimsediğini belirterek, bunun ülkeye Doğu ile Batı arasında "güvenilir bir köprü" rolü kazandırdığını ifade etti.

Meskeri, Umman diplomasisinin temelinin "Umman'a, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine ve uluslararası barışa hizmet etmek için tarafsızlık ilkesini kullanmak" olduğunu vurguladı.

"Aynı mesajı herkese veriyoruz"

Umman'ın arabuluculuk alanındaki güvenilirliğinin sırrının "tutarlılık" olduğuna dikkati çeken Meskeri, şunları kaydetti:

"Kapalı kapılar ardında uluslararası elçilere söylediklerimiz, medyada söylediklerimizle aynıdır. İki farklı mesajımız yok."

Filistin konusunda kesin ve sarsılmaz tutum

Bölgesel gelişmelere de değinen Meskeri, ülkesinin Filistin davasına ilişkin tutumunun "kesin ve sarsılmaz" olduğunu söyledi.

Meskeri, Umman'ın, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınadığını belirterek, bu duruşun "Filistin halkının meşru haklarını savunma iradesiyle örtüştüğünü" ifade etti.

Umman–Türkiye ilişkileri güven ve işbirliği üzerine kurulu

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Meskeri, "Türkiye ile savunma sanayi dahil birçok alanda işbirliği yapıyoruz." dedi.

Meskeri, Umman ile Türkiye arasındaki ilişkilerin "güven ve karşılıklı işbirliği temeline dayandığını" belirterek, savunma işbirliği dahil çok sayıda anlaşmanın yürürlükte olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay Maskat'a yaptığı ziyaret sırasında düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldığını aktaran Meskeri, burada, bölgesel meselelerde arabuluculuk çabalarının güçlendirilmesine yönelik işbirliğinin ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez turu kapsamında gerçekleştirdiği Maskat ziyaretinde Sultan Heysem bin Tarık ile görüşmüş ve Umman'ın arabuluculuk çabalarını takdir etmişti.

Umman'ın arabuluculuk rolü

Umman, Nisan 2024'te ABD ile İran arasında Tahran'ın nükleer programına ilişkin dolaylı müzakerelere ev sahipliği yapmıştı.

Mayıs 2024'te ise Umman'ın arabuluculuğu, ABD ile Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi) arasında ateşkes anlaşmasına varılmasını sağlamıştı.