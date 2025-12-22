Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

İyi Parti'den ihraç edilerek CHP'ye geçen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın, DEM Parti milletvekillerine yönelik sözleri tartışma yarattı.

"MECLİS'TE YETERİ KADAR TERÖRİST VAR ZATEN"

Ümit Dikbayır, katıldığı bir programda Terörsüz Türkiye süreci konuşulurken gündemdeki yasal düzenlemelerle ilgili çok sert sözler sarf etti. PKK'nın kendisini feshetmesi sonrası yapılması planlanan yasal düzenlemeleri eleştiren Dikbayır, "Bunların bir kısmı gelsin, siyaset yapsın diyorlar. Meclis'te yeteri kadar terörist var zaten" sözlerini dile getirdi. Bu ifadelerin ardından programın sunucusu, söz konusu açıklamanın DEM Parti milletvekillerine yönelik olup olmadığını sordu.

"TABİİ Kİ DİYORUM"

Sunucunun sorusuna yanıt veren Dikbayır, sözlerinin DEM Parti milletvekillerini hedef aldığını açıkça ifade ederek, "Tabii ki diyorum. Abdullah Öcalan'ın posterinin altında özgür isteyen terörist değil de nedir?" dedi.

GÜRSEL TEKİN: CHP YÖNETİMİ SESSİZ Mİ KALACAK?

Dikbakır'ın bu sözlerine CHP İstanbul kayyumu Gürsel Tekin sert tepki gösterdi. Tekin, "Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından bu yana CHP adaylarına koşulsuz destek veren bir partinin meclisteki temsilcilerine terörist damgası vurmak, hangi siyasî aklın ürünüdür? Akıl mı, yoksa pervasız kibir mi? Toplumsal barış adına Selahattin Demirtaş'a özgürlük talep eden CHP yönetimi, bu ithal vekilin açıkça bölücü ve provokatif sözleri karşısında sessiz mi kalacak? Hasan Ufuk Çakır'a uygulanan disiplin sürecini hatırlayın. Şimdi mecliste temsil edilen bir partinin vekillerine yönelik bu siyasi suiistimale aynı kriterleri uygulayacak mısınız? Bu sadece bir kelime meselesi değil; bu, cumhuriyetin, demokrasinin ve siyasal vicdanın sınavıdır. Sessizlik, onaylamaktır. Tarih, "ben görmedim" diyenleri affetmez." dedi.