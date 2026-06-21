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Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı

Adana'da tankerle çarpışan otomobildeki baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
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Adana'da TAG Otoyolu'nda bir otomobilin önündeki yakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü Hasan Yaman hayatını kaybetti, araçta sıkışan iki çocuğu yaralı olarak kurtarıldı.

ADANA'da TAG Otoyolu'nda önündeki yakıt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hasan Yaman (35) hayatını kaybetti, araçta sıkışan 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, geç saatlerde TAG Otoyolu'nun Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yaman yönetimindeki 07 MYE 01 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 01 VP 483 plakalı yakıt tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil tankerin altına girerek hurdaya döndü.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde sıkışan sürücünün çocukları E.Y. (9) ve N.Y.'yi (5) yaralı olarak çıkarıp ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü koltuğunda sıkışan baba Hasan Yaman'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuğun tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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