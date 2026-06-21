Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir okul bahçesinde düzenlenen kına gecesine gelen bir şahıs pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Kalabalığa pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 14 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralılardan birinin eşi olduğu ortaya çıkan saldırgan kaçtığı kırsal alanda yakalandı.
- İzmir Ödemiş'te bir kına gecesinde E.D. (43) pompalı tüfekle kalabalığa ateş açtı.
- Saldırıda Ayaz Çimen (14) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
- Yaralanan Ümmühan D., saldırgan E.D.'nin eşidir; şüpheli kırsal alanda yakalandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Emir Mahallesi'nde Emirli İlkokulu bahçesinde dün akşam saatlerinde Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında E.D. (43), pompalı tüfekle kalabalığa rastgele ateş açtı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Ayaz Çimen (14), Hüseyin Ö. (23), Hasan B. (30), Ümmühan D. (45) ve Osman Ö. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayaz Çimen kurtarılamadı.
SALDIRGAN YARALILARDAN BİRİNİN EŞİ ÇIKTI
Ümmühan D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen E.D'nin eşi olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan kadın, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Çimen'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KIRSAL ALANDA YAKALANDI
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi kırsal alanda yakaladı. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.