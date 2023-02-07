Uluslararası yardım talebi sonrasında Japon Afet Ekibi Türkiye'ye geldi

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş merkezli deprem, ülkemizde büyük kayıplara yol açtı. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Şu ana kadar 6'nın üzerinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır." dedi.

JAPONYA EKİPLERİ TÜRKİYE'DE

Birçok ülke Türkiye'ye yardım edeceğini açıklarken Japonya, Türkiye'ye taziye dileklerini ileterek Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'ni deprem bölgesine göndereceğini açıkladığı ekipler ülkemize geldi.

15 KİŞİLİK EKİP GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞLARDI

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin Türkiye'ye gönderilmesine ilişkin yazılı açıklama yapmış açıklamada, "Japonya'dan gönderilmesi planlanan Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ile 15 kişilik kurtarma ekibini taşıyan uçağın bugün Haneda Havalimanı'ndan havalanıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacağı" belirtilmişti.