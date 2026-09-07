Batı Şeria'da İsrailli Yerleşimci Saldırısı: 2 Gözaltı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının şiddetlenmesiyle Tel Aviv yönetimine karşı başta ABD olmak üzere artan uluslararası baskı nedeniyle, Kusra beldesine kamyonet kasalarında silahlı olarak baskın düzenleyerek Filistinlilere saldıran İsraillilerden 2'si gözaltına alındı.

The Times of Israel'in haberine göre, 29 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesine baskın düzenleyen Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden 2'si, olaydan yaklaşık bir hafta sonra gözaltına alındı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, gözaltına alınan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden birinin aynı zamanda bir İsrail askeri olduğu belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan İsraillilerden birinin aracında yapılan aramada bıçaklar ve göz yaşartıcı gaz bulunduğu kaydedildi.

Kusra saldırısıyla bağlantılı olarak 3 Eylül'de gözaltına alınan bir başka İsrailliyle birlikte toplam 3 kişinin, gözaltı sürelerinin uzatılması talebiyle hakim karşısına çıkarılacağı bildirilen açıklamada, "bu ciddi olaya karışan herkesi tespit edip tutuklamak için çalışmaların devam ettiği" ileri sürüldü.

Filistin topraklarını gasbeden silahlı ve maskeli İsrailliler, Kusra'ya saldırmıştı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Kusra beldesi ile Calut köyüne, 29 Ağustos'ta Filistin topraklarını gasbeden onlarca silahlı ve maskeli İsrailli kamyonet kasalarında baskın düzenleyerek Filistinlilere saldırmıştı.

Olay yerine gelen İsrail ordusunun, fanatik İsraillilerin adeta elini kolunu sallayarak bölgeden ayrılmasına izin verdiği, saldırıya uğrayan Filistinlileri ise alıkoyduğu bildirilmişti.

Uluslararası tepkilerin ardından başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere Tel Aviv yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını kınadıklarını ileri sürmüştü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yoğun saldırıları uzun süredir devam ediyor.

Filistinlilerin ifadelerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları, İsrail ordusu tarafından da destekleniyor.

Kaynak: AA