Haberler

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' Gösterimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 'Kesilmiş Bir Ağaç Gibi' filminin gösterimi yapıldı. Yönetmen Tunç Davut, filmin hikayesinin arka planını ve göçmenlerle ilgili temalarını vurguladı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğindeki festival, film gösterimleri, söyleşi ve oturumlarla devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini Tunç Davut'un yaptığı, senaryosunu Sinem Altındağ ve Tunç Davut'un yazdığı, oyuncular Selen Kurtaran, Ali İpin, Feyyaz Duman, Dilan Düzgüner ve Ceren Taşçı'nın rol aldığı "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Filmin yönetmeni Davut, söyleşide yaptığı konuşmada, filmin öyküsünü okuduğu bir haberden esinlenerek oluşturduğunu anlattı.

Söz konusu haberden etkilendiğini ifade eden Davut, şöyle konuştu:

"Türkiye gerçekten Suriye'deki savaştan kaçan insanlarla yaşamak zorundaydı. Biz de ister istemez yazdığımız senaryoda göçmenlere ve toplumsal yapıya dikkati çekmek istedik. 'Öteki' diyoruz ve öteki nereden başlıyor. Aile ilişkilerinde bunu görmeye başladık. Aile ilişkilerdeki ötekileşmeyi, toplumsa yapı, sınıfsal yapılaşma, yaşlı ve yalnız bir adamı, vicdanıyla baş başa kalması ve yalnızlaşmanın öyküsünü ortaya koymaya çalıştık."

Filmin konusu ise özetle şöyle:

"Emekli mühendis Refik, Suriyeli bakıcısı Nesrin'e iki oğluyla Avrupa'ya kaçması için bir miktar para verir. Refik, Kurban Bayramı'nda ailesiyle bir araya gelme hazırlığı yaparken Nesrin çocuklarını bırakıp ortadan kaybolur. Batık süt ürünleri tüccarı olan İhsan, hayvan çiftliği kurmak için babası Refik'i maddi destek için ikna etmeye çalışır. İstanbul'daki akademik kariyerini bırakıp Almanya'ya yerleşme planları yapan Refik'in kızı Nalan, uzun bir aradan sonra bayram için baba evine gelir."

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
David Beckham ve Hande Erçel, aynı reklam filminde

David Beckham, ünlü Türk oyuncuyla aynı reklam filminde
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Gazze'ye saldırı emri veren Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü

Netanyahu'nun ayarını bozan görüntü
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında

Dev soygun için beklenen açıklama geldi
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Yol yapım çalışmasında 30 metrelik kuyuya düşen işçi öldü

Saatler süren bekleyişin ardından yakınları sinir krizi geçirdi
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
Gebze'de 7 katlı binanın çökme anı güvenlik kamerasında

İşte 7 katlı binanın yıkılma anı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.