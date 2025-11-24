Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması İzmir'de Başlıyor

(İZMİR) - Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması, bu yıl dördüncü kez sinemaseverlerle bir araya gelecek. İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde 26 Kasım Çarşamba başlayacak etkinlik, Akdeniz'in güncel sinema örneklerini, kültürel çeşitliliğini ve toplumsal hafızasını İzmir'e taşıyacak.

Festival kapsamında ay sonuna kadar dokuz film ücretsiz ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Bu yıl ayrıca İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğiyle ortak yapım atölyesi düzenlenecek. Atölye, festivalin yalnızca film gösterimlerinden oluşan bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, yapım süreçlerini ve uluslararası işbirliklerini destekleyen bir platforma dönüşmesini hedefliyor.

Her yıl Fransız Sinemateki'nin kurucusu, İzmirli sinema tarihçisi Henri Langlois anısına verilen MEDCINE İzmir Henri Langlois Ödülü bu yıl, önceki yapımlarıyla dikkat çeken Tunuslu-Fransız yönetmen Erige Sehiri'ye verilecek.

Festival açılışı, Oscar Ödüllü belgeselle olacak

Festival, Filistin'de İsrail ordusunun ihlallerini konu alan, iki Filistinli ve iki İsrailli yönetmenin ortak yapımı "Gidecek Yer Yok" (No Other Land) filmiyle açılacak. Filistin, Norveç, Danimarka, Fransa, Almanya ve Belçika ortak yapımı belgesel, 2025 Oscar Ödülleri'nde En İyi Belgesel seçilmişti.

Festivalde 27 Kasım'da Tunç Davut'un Tarsus'ta çektiği "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi" filmi gösterilecek ve yönetmenle söyleşi yapılacak. Aynı gün, Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde ilgi gören Sehiri'nin "Vadedilmiş Gökyüzü" (Promis le ciel) filmi izleyiciyle buluşacak ve yönetmene Henri Langlois Ödülü takdim edilecek.

28 Kasım gösterimleri İtalyan Kültür Merkezi – Casa Italia'da devam edecek. İtalyan yapımı "Liberato'nun Sırrı" filminin animasyon yönetmeni Giuseppe Squilacci etkinliğin konuğu olacak.

Festivalin en yoğun günü olan 29 Kasım'da Fransız Kültür Merkezi'nde üç film birden gösterilecek: Çocuklara ve yetişkinlere yönelik "Akdeniz, Bir Yaşam Serüveni", İsveç'in 2026 Oscar adayı Tarık Saleh imzalı "Cumhuriyet'in Kartalları", Lübnan, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Katar ortak yapımı, politik çatışmalar fonunda bir aşk hikayesi anlatan "Üzgün ve Güzel Bir Dünya".

Gösterimlerin ardından filmlerin ortak yapımcısı Diloy Gülün ve Lübnan Sinema Topluluğu Direktörü Sam Lahoud izleyicilerle buluşacak.

Kapanış ise 30 Kasım'da Casa Italia'da yapılacak. Programda Orhan Eskiköy'ün Adana Altın Koza'da Yılmaz Güney Ödülü ve En İyi Kurgu Ödülü alan filmi "Ev" ile Cannes ana yarışmasında ilgi gören Mario Martone'nin "Fuori" (Dışarı) filmi yer alıyor. Filmin başrol oyuncusu Valeria Golino, İtalyan Sinema Gazetecileri tarafından 2025'in En İyi Kadın Oyuncusu seçilmişti.

Akdeniz'in politik yaralarını, kültürel çeşitliliğini, göç yollarını ve dayanışma pratiklerini merkezine alan festival, sinemanın ortak yaşam ve hafıza üretimindeki gücüne yeniden dikkati çekmeyi amaçlıyor.