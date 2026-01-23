Uludağ'daki otel yangınına, şöminede yapılan mangal sonrası karton kutuya konulan köz neden olmuş

BURSA Uludağ'da denetimlerinde eksiklik tespit edildiği için kapatılan otelde çıkan ve Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta (57), oğlu milli kayakçı Berkin Üsta (25) ve eşi Fikriye Üsta'nın (57) öldüğü yangına ilişkin hazırlanan iddianame, kabul edildi. Oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. (41) ile otel müdürü Tekin D.'nin (40), 15'er yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede; yangının, Eren T. (24) ve Mert Kaan Ç.'nin (23) şöminede yaptıkları mangal sonrası karton kutuya koyup, daha sonra şöminenin yanına bıraktıkları közün alev alması sonucu çıktığı belirtildi. Haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen Eren T. ve Mert Kaan Ç.'nin Yahya Üsta'nın işlettiği kayak odasında çalıştıkları ifade edildi.

Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da yapılan denetimlerde; 'mimari', 'yangın tesisat' ve 'yangın algılama' sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan 1'inci Bölge'deki Kervansaray Otel'de, 27 Mart 2025'te saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Uludağ'daki itfaiye ve AFAD ekipleri, yangına müdahale ederken, Bursa'dan da takviye ekipler sevk edildi. Binayı saran alevler söndürüldü, dumandan etkilenen 9 kişi tahliye edildi. Otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Üsta ile oğlu milli kayakçı Berkin Üsta hayatını kaybetti, eşi Fikriye Üsta yaralandı. Fikriye Üsta da tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

YANGININ ÇIKIŞ ANI KAMERADA

Yangının çıkış anı, otelin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan grubun, otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasındaki şöminenin yanına bıraktığı mangaldan kıvılcımlar sıçradı. Köz halindeki mangaldan saat 05.22'de sıçrayan kıvılcımın şöminenin hemen yanındaki süs bitkisini tutuşturduğu görüldü. Alevler büyüyüp, oteli sardı.

Yangına ilişkin Cumhuriyet başsavcı vekili ile 2 savcının görevlendirildiği soruşturmada; aralarında işletme sahibi, işletme müdürü ve kayak odası çalışanın da olduğu 5 şüpheli ve otelin mülk sahibi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oteli işleten firmanın sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTEL MÜHÜRLENDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin incelemelerini tamamlamasının ardından otel, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi. Jandarmanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı otelde, bilirkişi heyeti de inceleme yaptı. Soruşturma sürerken, olaydan 7 ay sonra hazırlanan 74 sayfalık bilirkişi raporunda, eski milli kayak hocasının sahibi olduğu 'FB Usta' şirketinin, yangının çıktığı kafe bölümünün kiracısı olduğu iddiasıyla 'asli kusurlu' bulunduğu öğrenildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bursa 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede; otelin kiracısının Jura Otelcilik firması olduğu, Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin hukuki sorumluluğu ve bağlayıcılığının bulunmadığı belirtildi. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının başlangıç bölgesinin kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgeler olduğunun tespit edildiği kaydedilirken, bu bölgelerin sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu, bölgelerde yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edildi. FB Usta firmasının, eylemleri ve ihmalleri nedeniyle 'birinci derecede asli kusurlu' olduğu kaydedilen iddianamede; denetim yapılmasına rağmen eksiklikleri gidermeyen Jura Otelcilik firmasının da 'ikinci derecede asli kusurlu' olduğu belirtildi. 8 sayfalık iddianamede yangının çıkış ve yayılış şekli de açıklandı.

'KUTUDAKİ KÖZ YANARAK YAPAY AĞACA SIÇRADI'

Yangının, Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta'nın işlettiği kayak odası ve telesiyej çalışanı Eren T. ve Mert Kaan Ç.'nin şöminede yaptıkları mangal sonrası karton kutuya koyup, daha sonra şöminenin yanına bıraktıkları közün alev alması sonucu çıktığı ifade edilirken, güvenlik kamerası görüntüleri işaret edilerek, "Kamera İzleme ve Tespit Tutanağında, 26.03.2025 günü saat 18.07 itibarıyla otel kayak odası ve telesiyej çalışanı Eren T. tarafından şömine ateşinin yakmak için hazırlık yapıldığı sonrasında otel kayak odası ve telesiyej çalışanı Mert Kaan Ç.'nin Eren T. ile birlikte şömine ateşini birlikte yaktıkları, aynı gün saat 21.16 sıralarında Eren T.'nin şöminede mangal sonrası kalan kül veya tam yanmamış közlerin bulunduğu kutuyu itekleyerek şöminenin köşesine ittirdiği, 27.03.2025 tarihinde saat 05.14 sıralarında şöminenin yanında bulunan karton kutunun içerisindeki közün harlamaya başladığı ve kıvılcım attığı, 05.22 sıralarında karton kutu içerisindeki közün yanmaya başladığı ve yanında bulunan yapay ağaca sıçradığı ağacın yanmaya başladığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi. İddianameye göre; doğal gaz ısıtıcılarına giden boru hatlarının bütünlüğünün bozulmasıyla sızan gaz ile kafe bölümünde park halinde olan paletli kar motorlarının içindeki yakıt da alevleri şiddetlendirdi ve yayılımını hızlandırdı.

'YÜKÜMLÜLÜKLERİNE UYGUN DAVRANMADILAR'

Denetimlerde belirlenen eksiklikleri gidermedikleri ve tedbir almadıkları için gerçekleşmesini istemedikleri ancak öngördükleri sonucun meydana gelmesini engelleyecek şekilde objektif özen yükümlülüğüne uygun davranmadıkları tespit edilen Jura Otelcilik şirket sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D.'nin, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

'KOVUŞTURMAYA YER YOK' KARARI

Yahya Üsta'nın şirketi FB Usta çalışanları Tekin K., bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Mert Kaan Ç. ve Eren T. ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş yetkilisi Zeynep T., otelin kat görevlileri Mehmet Faruk Ç. ve Ahmet İ. ile otelin bar ve mutfağının işletmesini yapan şirketin yetkilisi Rafet Alpan Y. hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar verilirken, Üsta ailesinin avukatı İsmail Eray Çokal, iki farklı bilirkişi raporu olduğuna dikkat çekti.

'DOSYADA 2 FARKLI ÇELİŞKİLİ RAPOR VAR'

İddianamenin ilk raporun aksine, Yahya ve Fikriye Üsta'nın 'birinci derece asli kusurlu' bulunduğu rapora göre hazırlandığını işaret eden Çokal, "Olayın üstünden 10 ay geçmesine rağmen daha yeni iddianame hazırlanıp, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar geldi. Biz bunları incelediğimizde kararların pek çok eksikliklerle verildiğini görüyoruz. Dosyada 2 farklı çelişkili rapor var. İlk rapor otel sahibini asli kusurlu bulurken, ikinci rapor Yahya Üsta ve Fikriye Üsta'nın sorumlu olduğunu söylüyor. Olayda, ikinci rapor göz önünde bulundurularak bir iddianame ve kovuşturmaya yer olmadığına dair bir karar düzenlenmiş. Bu haliyle dosya içerisinde sınırlı sayıda şüpheli tutulmuştur" dedi.