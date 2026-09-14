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Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu

Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu Haber Videosunu İzle
Avcılar bu kez hazırlıksız yakalandı! Çareyi terlik fırlatmakta buldu
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Kütahya'dan Marmaris'e tatile giden 4 avcı, gece yarısı caddede dolaşan 5 yaban domuzuyla karşılaştı. Domuzların peşinden koşan avcılardan Mehmet Özkan'ın ayağındaki terlikleri hayvanlara fırlatması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile giden 4 avcı, gece saat 02.00 sıralarında Çamdibi Mahallesi'nde konakladıkları evin terasında dinlenirken caddede dolaşan 5 yaban domuzu gördü.
  • Avcılar domuzların bulunduğu caddeye indiğinde yaban domuzları kaçmaya başladı ve avcılar hayvanların peşinden koştu.
  • Mehmet Özkan kaçan domuzların arkasından terliklerini fırlattı; cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı ve paylaşım yoğun ilgi gördü.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinden Muğla'nın Marmaris ilçesine tatile giden Hisarcık Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özkan ile 3 avcı arkadaşı, gece saatlerinde beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

GECE YARISI 5 YABAN DOMUZUYLA KARŞILAŞTILAR

Çamdibi Mahallesi'nde konakladıkları evin terasında dinlenen 4 arkadaş, saat 02.00 sıralarında cadde üzerinde dolaşan 5 yaban domuzunu fark etti.

Gördükleri karşısında şaşıran avcılar, kısa süre içerisinde terastan inerek domuzların bulunduğu caddeye çıktı. Avcıları fark eden yaban domuzları ise hızla kaçmaya başladı.

DOMUZLAR KAÇTI, AVCILAR PEŞLERİNDEN KOŞTU

Yaban domuzlarının kaçmaya başlaması üzerine 4 arkadaş da hayvanların peşinden koştu. Bu sırada Mehmet Özkan, ayağındaki terlikleri çıkararak kaçan domuzların arkasından fırlattı.

Yaşanan sıra dışı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, Özkan daha sonra görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"BEN DE GAYRİ İHTİYARİ TERLİKLERİ FIRLATTIM"

Yaşadıklarını anlatan Mehmet Özkan, "3 avcı arkadaşımla beraber Marmaris ilçesine tatile gitmiştik. Çamdibi Mahallesi'nde gece 02.00 sıralarında konakladığımız evin terasında dinlenirken caddede 5 domuzun dolaştığını görünce çok şaşırdık. Hemen arkadaşlarla domuzların bulunduğu caddeye ulaştık. Bizi gören domuzlar kaçışmaya başladı. Biz de arkalarından koştuk. Bu arada ben de gayri ihtiyari olarak domuzların arkasından giydiğim terlikleri fırlattım. Bu görüntüleri sosyal medya hesabımda paylaştım. Görüntüler büyük ilgi gördü" dedi.

"BAZEN SADECE İZLERSİN"

Özkan'ın paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti. Özkan, yaşananları "Bazen sadece izlersin, elinden gelen bir şey yoktur. İzlemek de heyecan vericiydi" sözleriyle paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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