Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformları üzerinden "müstehcenlik" suçunu işleyen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İZMİR'DE YAKALANDI

Geçtiğimiz günlerde 5 ilde 7 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon kapsamında aranan, sosyal medyada "Raperin Yılmaz" takma adını kullanan Pınar Güler, İzmir'de yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Güler'in yakalanmasının ardından gözaltındaki ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Güler'in emniyet görevlileri eşliğinde bir binadan çıkarılarak götürüldüğü görülüyor.

TUĞBA EKİNCİ DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Tuğba Ekinci, Ahmet Yılmaz, Ozan Rüzgar Dikici, Beren Akın ve Çağlayan Yıldırım daha önce gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Muhammet Ekici'nin ise ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilmişti.

ÖZEL ÜYELİKLE MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde cinsel içerikli paylaşımlarda bulundukları, farklı sosyal medya platformlarında açtıkları hesaplar üzerinden para karşılığında özel üyelik sistemiyle müstehcen görüntüler paylaştıkları tespit edilmişti.

Kaynak: Haberler.com