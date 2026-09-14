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Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi

Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü yorumcuların hepsi aynı şeyi söyledi
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Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları Trio ekibi tarafından değerlendirildi. Sarı-kırmızılıların 13. dakikada iptal edilen golünde Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Aleks Taşçıoğlu kararın doğru olduğu konusunda birleşti. Üç eski hakem, Galatasaray'ın iki penaltı beklentisinde de "devam" kararını doğru buldu.

  • Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
  • Trio ekibindeki Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Aleks Taşçıoğlu, Galatasaray'ın 13. dakikada VAR müdahalesiyle iptal edilen golünde kararın doğru olduğunu değerlendirdi.
  • Üç eski hakem, maçın 2. dakikasında Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı müdahalede sarı kart gösterilmesi gerektiği görüşünde birleşti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun Trio ekibinde Seçim Demirel, Bülent Yıldırım ve Aleks Taşçıoğlu tartışmalı hakem kararlarını yorumladı.

TORREIRA'YA SARI KART ÇIKMALIYDI

Maçın 2. dakikasında Lucas Torreira'nın Berkan Kutlu'ya yaptığı müdahaleyi değerlendiren üç eski hakem de sarı kart gerektiği görüşünde birleşti.

Seçim Demirel, "Hakem burada faulle birlikte sarı kartını kullanmalıydı" derken, Bülent Yıldırım da Torreira'ya sarı kart gösterilmesi gerektiğini belirtti. Aleks Taşçıoğlu ise müdahaleyi "kontrolsüz hareket" olarak değerlendirerek sarı kart verilmesi gerektiğini söyledi.

İPTAL EDİLEN GOLDE 3 HAKEM DE AYNI GÖRÜŞTE

Galatasaray'ın 13. dakikada bulduğu ancak VAR müdahalesinin ardından iptal edilen golünde Trio ekibinin üç üyesi de kararın doğru olduğunu söyledi.

Seçim Demirel, "Faul kararı, gol iptali ve VAR müdahalesi doğru. Eğer faul olmasaydı bu sefer ofsayt gerekçesiyle gol iptal edilecekti ki o da doğru olurdu" dedi.

Bülent Yıldırım, kalecinin topu kontrolü altına aldığını belirterek Deniz Gül'ün müdahalesinin faul olduğunu söyledi. Aleks Taşçıoğlu da "VAR müdahalesi ve iptal kararı doğru" ifadelerini kullandı.

İKİ PENALTI BEKLENTİSİNE DE "DEVAM"

Deniz Gül'ün 63. dakikada ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda üç eski hakem de penaltı olmadığı görüşünde birleşti.

68. dakikada Deniz Gül'ün bir kez daha yerde kaldığı pozisyonda da Trio ekibinin kararı değişmedi. Demirel, Yıldırım ve Taşçıoğlu, temasın penaltı için yeterli olmadığını ve hakemin devam kararının doğru olduğunu belirtti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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