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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Karayolları Genel Müdürü Gülşen, Güney Kore ve Japonya'da altyapı incelemeleri yaptı"

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Karayolları Genel Müdürü Gülşen, Güney Kore ve Japonya'da altyapı incelemeleri yaptı'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve beraberindeki heyetin, Güney Kore'de düzenlenen Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2026'ya katılarak ulaştırma altyapısındaki gelişmeler ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve beraberindeki heyetin, Güney Kore'de düzenlenen Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2026'ya katılarak ulaştırma altyapısındaki gelişmeler ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve beraberindeki heyetin, Güney Kore'de düzenlenen Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı (GICC) 2026'ya katılarak ulaştırma altyapısındaki gelişmeler ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ardından Japonya'da gerçekleştirilen teknik incelemelerde, Karayolları Genel Müdürümüz Ahmet Gülşen, Altyapı Yatırımları Genel Müdürümüz Yalçın Eyigün ve beraberindeki heyetlerle Osaka'daki Skygate Köprüsü ziyaret edilerek depreme karşı güçlendirme çalışmaları yerinde incelendi. Farklı ülkelerdeki yenilikçi altyapı uygulamaları yerinde incelenerek ülkemizin ulaştırma altyapısına katkı sağlayacak bilgi ve tecrübeler yakından takip ediliyor."

Kaynak: ANKA
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