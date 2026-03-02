Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün Seferleri, 6 Mart'a Kadar Gerçekleşmeyecek"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşların ise yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart'a, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise yarına kadar iptal edildiğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Orta Doğu hava sahasındaki gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini, yolcu ve uçuş emniyetini önceleyen bir yaklaşımla bazı seferlere ilişkin kararlar aldıklarını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise yarına (3 Mart 2026) kadar iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın, İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyeceğini aktaran Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın Riyad, Cidde ve Medine şehirleri ile Umman'a planlanan seferlerin ise bugün itibarıyla yapılabileceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Süreci günlük olarak değerlendiriyor, şartlara göre gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Süper Lig'de herkesin imrendiği takım şubat ayında 1 gol bile atamadı
Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Hürmüz Boğazı'nda alarm, tanker trafiği durdu, 700'ü aşkın gemi beklemede

Dünyanın enerji damarı kesildi! Petrol fiyatları patlamaya hazır