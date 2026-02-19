Ulaş Karasu: "Ne Kangal Ne Divriği Ne de Emekçi Kardeşlerimiz Sahipsizdir"

(TBMM) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas'ın göç ve işsizlikle karşı karşıya olduğunu, Kangal Termik Santrali ile Divriği'deki madenlerde yüzlerce işçinin işsiz kaldığını belirterek, "Ortaya çıkan tablo, kamusal sorumluluk bilincinden uzak bir AKP yönetim anlayışının sonucudur. Ne Sivas sahipsizdir ne Kangal, Divriği sahipsizdir. Ne de emekçi kardeşlerimiz sahipsizdir. Bu yarattığınız kara düzeniniz elbet değişecektir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, TBMM'de Sivas'ın ve Kangal ile Divriği ilçelerindeki işçilerin sorunlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Karasu, Sivas'ın göç, işsizlik ve sanayisizleşme sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirterek, özelleştirme politikaları ve ekonomik koşullar nedeniyle üretim ve istihdamın gerilediğini söyledi. Kangal Termik Santrali ve Divriği'deki madenlerde yaşanan işten çıkarmalara dikkati çeken milletvekili, "Ne Sivas sahipsizdir ne Kangal ne Divriği ne de emekçi kardeşlerimiz sahipsizdir" dedi.

Karasu, kentin Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir üretim merkezi olduğunu ancak bugün nüfus kaybı ve göç verdiğini ifade etti. Açıklanan nüfus verilerine göre kentin nüfusunun son yıllarda gerilediğini belirten Karasu, "Sivas sürekli göç veren, genç nüfusunu kaybeden bir kent haline geldi. Bu sadece istatistik değildir, bu bir alarmdır" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Sivas'ın ihracatının 96 milyon dolar olduğunu kaydeden Karasu, kentin Türkiye ihracatındaki payının on binde 4 seviyesinde kaldığını söyledi. Sivas'ın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında da geride kaldığını ifade eden Karasu, kentin yıllardır aynı sırada yer aldığını, sanayi yatırımlarının ve planlanan projelerin hayata geçirilmediğini belirtti.

"Amaç siyasi mücadelelerinize; emekçileri, tesisleri kurban mı etmektir?"

Karasu, Kangal Termik Santrali'nin özelleştirilmesinin ardından sorunların arttığını belirterek, taşeron firmada çalışan 130 işçinin işten çıkarıldığını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile iktidar milletvekillerine çağrıda bulunan Karasu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tüm santralleri işleten özel şirketler teşviklerden faydalanırken, Konya Şeker bu teşviklerden niçin faydalandırılmıyor? Amaç siyasi mücadelelerinize; emekçileri, tesisleri kurban mı etmektir? Bu tesislerde şarteller indiği anda bir daha çalıştırılmaları aylar almaktadır. Ülkenin öz kaynakları bu şekilde göz göre göre yanlış özelleştirme politikalarınızla heba edilmekte sizler ise bölge halkının yaşadığı mağduriyete duyarsız kalmaktasınız. Ayrıca, tesisin külünü pisliğini her türlü zorluğunu bölgede yaşayan vatandaşımız çekmekte, bölgede istihdam edilebilecek personel varken çalışanlar ise başka şehirlerden getirilmektedir."

"Cumhuriyetin en önemli işletmelerinden birisi olan Divriği madenleri can çekişiyor"

Cumhuriyet'in en önemli işletmelerinden birisi olan Divriği Madenleri can çekişiyor. 3 ay içinde yaklaşık 500 kişi işsiz kaldı. İşçiler 88 gündür direniş çadırında seslerini duyurmaya çalışıyor. 16 bine yakın insanın yaşadığı bir ilçede 3 ayda 500 kişi işsiz kalır mı? Bu vicdansızlığa karşı, iktidar kanadından bir kişinin bile sesi çıkmaz mı? Demir madeninin kaderine terk edilmesi kabul edilebilir mi? Çin'den getirilen ucuz maden ile ülkemizin kaynakları yok edilebilir mi? Dünyanın tüm ülkeleri kendi üreticisini, emekçisini korurken Ticaret Bakanlığı siz kimi koruyorsunuz Yoksa yine fısıltı olarak yayılan söylentiler doğrultusunda Demir Çelik sektörünü yandaş bir firmanızın tekeline sokmak için diğer firmaları yok etmeye mi çalışıyorsunuz? Kangal'da da Divriği'de de bir an önce bakanlıkların konulara el atıp tesislerin tam kapasite faaliyete geçip işçi kardeşlerimizin işlerine yeniden dönmeleri gerekmektedir."

"Ortaya çıkan tablo, kamusal sorumluluk bilincinden uzak bir AKP yönetim anlayışının sonucudur"

İktidarın kentin sorunlarına duyarsız kaldığını kaydeden Karasu, bakanlıkların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Cumhur ittifakı'nın Sivas'tan seçilmiş 4 milletvekili ki birisi AKP'nin Grup Başkanıdır. Sizlere sormak istiyorum. Market, manav açmayı Sivas'a yatırım olarak gösteren sizler, Sivas'ın 50-100 yıllık tesisleri yok edilirken ne zaman konuşmayı düşünüyorsunuz? Bir çözüm öneriniz var mı? Tarımın yok edildiği, hayvancılığın bittiği Sivas'ta bu işçiler, emekçiler karda kışta, mübarek Ramazan ayında ne yapacaklar? Oysa Devlet güvence, güven, gelecek demektir. İşçinin canı, emekçinin ekmeği, yurttaşın onuru, siyasi tercihlere göre şekillenmez. Devlet, rantı değil insanı korur. Bugün ortaya çıkan tablo, kamusal sorumluluk bilincinden uzak bir AKP yönetim anlayışının sonucudur. Ne Sivas sahipsizdir ne Kangal, Divriği Sahipsizdir. Ne de emekçi kardeşlerimiz sahipsizdir. Bu yarattığınız kara düzeniniz elbet değişecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA