- Ukraynalı sığınmacılar Berlin Merkez Tren İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu

BERLİN - Ukrayna-Rusya savaşından kaçan Ukraynalı sığınmacılar, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan merkez tren istasyonunda yoğunluğa neden olurken, Ukraynalılar için hazırlanan karşılama çadırı ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 22. gününde devam ederken, savaştan kaçan Ukraynalı sığınmacılar Almanya'da yoğunluğa neden oldu. Polonya üzerinden Almanya'ya gelen Ukraynalı sığınmacıların ilk adresi, ülkenin başkenti Berlin'de bulunan Berlin Merkez Tren İstasyonu oldu. Burada sığınmacıların karşılanıp kayıt işlemlerinin ardından diğer bölgelere dağıldığı belirtilirken, karşılama çadırının Ukraynalı sığınmacılar için artık ihtiyaçları karşılayamadığı ve 2'inci bir çadıra ihtiyaç olduğu öğrenildi. Ayrıca Ukraynalı sığınmacıların Berlin'den ayrılmaması nedeniyle tren istasyonunda yığılmalar yaşandığı bildirildi.

Mülteciler trenlerde geceleyebilir

Diğer bölgelere gönderimin zamanında yapılamaması nedeniyle yakında sığınmacıların trenlerde konaklayabileceği iddia edildi. Demiryolu uzmanları, güvenlik nedeniyle Berlin Merkez Tren İstasyonu'nun kısmen kapatılmasını öneriyor. Alman Demiryolları İşletmesi DB Group Temsilcisi Alexander Kaczmarek, sorumlu olabilecekleri alanın sınırına yaklaştıklarını belirterek, "Polonya'dan başka yerlere de tren gönderilsin. Örneğin, Lichtenberg veya Gesundbrunnen Tren İstasyonu'nda çok fazla alan olacaktır. Sorun şu ki bütün yardımcı yapı, merkez istasyona yerleşti" dedi.

"Olağanüstü hal yaşanıyor"

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey yaptığı açıklamada, Ukraynalı sığınmacı konusunda Berlin'de olağanüstü hal yaşandığını ifade ederek, "Belirleyici faktör, insanların ülke geneline dağılımı ve merkez istasyondan hızlı çıkıştır. Böylece artık tahammül edilemeyen aşırı yüklenme durumları olmaz" sözlerini kullandı. Eyalet Başkanı Giffey, ayrıca kişisel verilerin kaydedilmesi ve konut tahsisi için en az 400 kişiye daha ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Berlin Eyalet Parlamentosu Sosyal İşlerden Sorumlu Bakanı Katja Kipping ise verdiği demeçte, istasyondaki sığınmacı durumunun hafife aldığını ve istasyonun kritik bir sınırda olduğunu belirtti.

Almanya'da yaklaşık 20 bin Ukraynalı sığınmacının geçtiğimiz hafta sonu Berlin Merkez Tren İstasyonu ve merkez otobüs terminaline geldiği açıklandı.