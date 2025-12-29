Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu.

Söz konusu gelişme Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından duyuruldu. Lavrov, "Ukrayna, gece boyunca Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna İHA saldırıları düzenledi. Saldırıda kullanılan 91 İHA da imha edildi. Bu terörizme misillemeyle yanıt vereceğiz." açıklamasında bulundu.

