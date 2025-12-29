Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu.

Haberler

Güncelleme:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna tarafından Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Lavrov, "Saldırıda kullanılan 91 İHA da imha edildi. Bu terörizme misillemeyle yanıt vereceğiz" dedi.

Söz konusu gelişme Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından duyuruldu. Lavrov, "Ukrayna, gece boyunca Putin'in Novgorod bölgesindeki konutuna İHA saldırıları düzenledi. Saldırıda kullanılan 91 İHA da imha edildi. Bu terörizme misillemeyle yanıt vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Umut Halavart
Haberler.com / Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Tutuklu Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımetinmert06:

birileri (uzun bacak ingiliz) savas bitemez diyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

