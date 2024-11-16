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Haftalardır İstanbul Havalimanı'nda kalan yaşlı kadın yardım bekliyor

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9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalan Lyubov Moiseevna Bikmukhametova yardım bekliyor. Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ve ülkeye girişine izin verilmeyen Bikmukhametova, hasta eşinin yanına dönebilmek için çare arıyor. Hep aynı yerde durduğunu söyleyen yaşlı kadın, "Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyor" dedi.

Aldığı konutun belgelerini teslim etmek için gittiğini söylediği Ukrayna'dan yaşadığı Rusya'ya dönmek isteyen ancak ülkeye girişine izin verilmeyen 70 yaşındaki Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor.

İstanbul'da mahsur kalan Bikmukhametova, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde bugün Rusya sınırları içinde kalan Ryazan şehrinde 1954 yılında dünyaya geldi. SSCB ordusunda görevli Müslüman Tatar bir subayla evlenen Bikmukhametova, eşinin görevi gereği Rusya'nın birçok şehrinde yaşadı.

SSCB'nin dağılış sürecinde Bikmukhametova'nın eşinin son görev yeri, bugün Ukrayna sınırlarında kalan Poltova şehriydi. Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kazanmasıyla Bikmukhametova ve ailesi Ukrayna vatandaşı olmak zorunda kaldı. Eşi ise Ukrayna ordusundan istifa ederek Rusya'ya yerleşti ve daha sonra Bikmukhametova'yı ve çocuklarını da yanına aldı.

Ukrayna Pasaportuyla Türkiye'de Mahsur Kalan Rus Kadın 70 Gün Havalimanında Yaşıyor

RUSLAR ÜLKEYE GİRİŞİNE İZİN VERMEDİ

Bu süreçte Rus vatandaşlığına başvurmayan ve sadece Ukrayna pasaportuna sahip olan Bikmukhametova, 2021 yılına kadar hiç Ukrayna'ya dönmedi. Bikmukhametova, Rus makamlarına yönelik yazdığı mektupta, Ukrayna'da aldığı konutun belgelerini teslim etmek için Rusya'dan ayrılarak İstanbul üzerinden Ukrayna'ya gittiğini kaydetti. Oradaki işlerini tamamlayan Bikmukhametova, tekrar İstanbul üzerinden Rusya'ya gitmek istedi. Başkent Moskova'ya uçakla giden Bikmukhametova'ya Rus makamları, Ukrayna vatandaşı olduğu ve vizesi bulunmadığı için ülkeye giriş izni vermedi.

9 EKİM'DEN BU YANA İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KALIYOR

Deport edilerek Türkiye'ye geri gönderilen Bikmukhametova, 9 Ekim'den bu yana İstanbul Havalimanı'nda kalıyor. İstanbul Havalimanı çalışanlarının yardımcı olduğu, giden yolcu katındaki kontuar bölgesinde kalan Bikmukhametova, valizini, çantasını ve diğer eşyasını yanından ayırmıyor.

"EŞİM UKRAYNA ORDUSU İÇİN YEMİN ETMEK İSTEMEDİ"

Lyubov Moiseevna Bikmukhametova, bir ayı aşkın süredir İstanbul Havalimanı'nda kaldığını söyledi. Rusya'da yaşadığını belirten Bikmukhametova, "Orada doğdum, eğitim gördüm. Enstitüde mekanik teknisyeni eğitimini tamamladım. Sonra evlendim. Eşimin görev yeri olan Uzak Doğu'ya gittik. Eşim stratejik bombardıman havacılık alanında askeri pilottu. Orada 3 garnizonda 13 yıl görev yaptık. 13 yıl sonra bizi Ukrayna'ya görev için gönderdiler. Sonra Sovyetler dağılmaya başladı. Sovyetler Birliği'nde olan ülkeler bağımsızlığını elde ettiler. Ukrayna'da yaşayanlara vatandaşlık verildi. Böylece Ukrayna vatandaşı olduk. Eşim Ukrayna ordusu için yemin etmek istemedi. Çünkü Sovyetler'e yemin etmişti. Bu nedenle Ukrayna'dan ayrılıp Rusya'ya gitti." diye konuştu.

Bikmukhametova, 70 yaşını aşan eşinin şu an Rusya'da olduğunu ifade ederek, eşinin iki kez felç geçirdiğini ve birçok farklı sağlık sorunu yaşadığını kaydetti.

Ukrayna Pasaportuyla Türkiye'de Mahsur Kalan Rus Kadın 70 Gün Havalimanında Yaşıyor

"GECE BURADA YATIYORUM"

Ukrayna'ya neden gittiği sorusunu yanıtlamak istemeyen ve Ukrayna pasaportuna sahip olduğu için Rusya'ya alınmadığını dile getiren Bikmukhametova, şöyle devam etti: "Bir aydan fazladır İstanbul Havalimanı'nda kalıyorum. Burada çalışanlar 3 günlüğüne beni otele götürdü. Duş almak ve dinlenmek için otele gittim. Burada hiçbir yere gitmiyorum. Hep aynı yerimde duruyorum. Bu nedenle ayaklarım şişiyor. Gece burada yatıyorum. Havalimanı çalışanları yardımcı oluyorlar. Onlara yardımcı oldukları için teşekkür ederim."

YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Ülkesine dönmek istediği vurgulayan Bikmukhametova, "Rusya'ya, Ryazan kentindeki ailemin yanına gitmek istiyorum. Eşim orada yatılı bir pansiyonda kalıyor. Onu oradan 9 Ekim'de almam gerekiyordu. Sizden (yetkililerden) Rusya'ya girmeme ve kocamın yanına dönmeme izin vermenizi rica ediyorum." dedi. Bikmukhametova, ülkeye girmesine izin verilmesi halinde Rusya vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunacağını da sözlerine ekledi.

Haftalardır İstanbul Havalimanı'nda kalan yaşlı kadın yardım bekliyor
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıA B:

Rus konsolosluğu duruma el atsın mağdur etmesin teyzeyi

Yorum Beğen62
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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

Ruslar aptal değil önüne geleni ülkeye alsinlar. ulusal güvenliği tehlikeye atacak her türlü önlemi alıyor.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıHayri:

Bu kadın şimdi rusya için ulusal güvenlik sorunumu yani bu aşadaki akılsız rusçuyu da alsınlar moskovaya

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Müselman değilse boşverin demiş herif. Yuh artık. İnsan olun önce

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Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Tamam hemen Terminal 2 yi çekin.

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

sanki kadın nükleer bomba

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Haber YorumlarıXYZ:

Evim musait olsa ölene kadar misafir ederdim ancak evim cok kucuk, ben zor sığıyorum. Dilerim villasi ve müstemilati musait olan hayirseverler misafir ederler teyzeyi.

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