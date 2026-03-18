Zelenskiy: Ortadoğu'ya 201 İha Uzmanı Gönderdik

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ortadoğu ülkelerine yönelik İHA savunma desteği sağlamak için 201 askeri uzman gönderdiklerini duyurdu. Zelenskiy, güncel olarak Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da ekiplerin bulunduğunu ve Kuveyt'e de bir ekibin yola çıktığını belirtti.

LONDRA, 18 Mart (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ortadoğu ülkelerinin Şahid tipi insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadelelerine destek olmak amacıyla bölgeye 201 İHA savunma uzmanı gönderdiklerini söyledi.

Zelenskiy salı günü İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Şahid tipi İHA'lara karşı yardımcı olabilecek ve savunma yapabilecek askeri uzmanlar gönderdik. An itibarıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'da ekiplerimiz bulunuyor. Bir ekibimiz de Kuveyt'e doğru yola çıktı" dedi.

Zelenskiy 34 uzmanın daha bölgede görevlendirilmek üzere hazır olduğunu kaydetti.

An itibarıyla günde yaklaşık 2.000 adet önleyici İHA üretebileceklerini kaydeden Zelenskiy, bu İHA'ların 1.000 kadarını müttefik ülkelere tedarik ederek bu ülkelerin hava savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olabileceklerini belirtti.

Zelenskiy, su altı İHA'larının yanı sıra okyanus ortamlarında çalışabilen İHA'lar da geliştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
