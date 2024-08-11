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Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yangın

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Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'da yangın çıktı. Rusya, Ukrayna ordusunun yaptığı saldırı sonucu nükleer santralde yangın çıktığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, "Aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar." diyerek suçu Rusya'ya attı.

Ukrayna'nın saldırısı nedeniyle Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) soğutma sisteminde yangın çıktığı, santralin faaliyetine ilişkin herhangi bir tehlikenin ise bulunmadığı bildirildi.

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya'nın sözde Bölge Valisi Yevgeniy Balitskiy, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS'deki duruma ilişkin bilgi verdi.

NÜKLEER SANTRALİN SOĞUTMA SİSTEMİNDE YANGIN ÇIKTI

Ukrayna ordusunun top atışlarıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle Zaporijya NGS'nin soğutma sisteminde yangın çıktığını belirten Balitskiy, "Santralde bulunan 6 ünite soğuk durdurma durumunda, patlama veya başka bir tehlike bulunmuyor." ifadesini kullandı. Balitskiy, santral ve bulunduğu şehirde radyasyon seviyesinin de normal düzeyde olduğunu vurgulayarak, yangının söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA

Zaporijya Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgede çıkan yangına ilişkin Ukrayna tarafından da açıklama geldi. Nikopol Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Yevhen Yevtushenko, santral bölgesinde bir yangın çıktığını ancak bunun Zaporijya Nükleer Santrali'nin çalışmasını tehdit etmediğini belirtti. Yevtushenko, "Lütfen sakin olun. Yangın Zaporijya Nükleer Santrali'nde değil. Belki de bu bir provokasyon ya da eski rezervuarın sağ kıyısındaki yerleşim yerlerinde panik oluşturma girişimidir. Şu anda Zaporijya Nükleer Santrali işgal şartları altında mümkün olduğunca normal bir şekilde çalışmaktadır." ifadelerini kullandı. Yevtushenko, yapılan son gözlemlerin radyasyon seviyesinin izin verilen normlar dahilinde olduğunu açıkladı.

"YANGINI RUSYA ÇIKARDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Nikopol'den aldığımız bilgiye göre Rus işgalciler Zaporijya Nükleer Santrali topraklarında yangın çıkardılar. Şu anda radyasyon seviyeleri normal düzeyde. Ancak Rus teröristler nükleer santralin kontrolünü ellerinde tuttukları sürece durum normal değil ve olamaz. Rusya, ele geçirdiği ilk günden bu yana Zaporijya Nükleer Santrali'ni sadece Ukrayna'ya değil, tüm Avrupa'ya ve dünyaya şantaj yapmak için kullanmaktadır. Dünyanın tepki vermesini, UAEA'nın tepki vermesini bekliyoruz. Rusya bundan sorumlu tutulmalıdır. Sadece Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali üzerindeki kontrolü normale dönüşü ve tam güvenliği garanti edebilir." dedi.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Zaporijya Ukrayna Rusya Güvenlik Uluslararası İlişkiler Enerji Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Bartuhan:

Yaw artık barışın bide bizde rahat bir nefes alalım hergün bomba düşermi diye tedirgin geziyoruz buralarda

15
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Ahmet Legolas:

Bundan Türkiye'de etkilenir. Rabbim esirgesin

5
0
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Alkurt:

Yeter ya, doymadiniz mi masum insanları öldürmekten

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