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Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı

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Rusya'ya Ukrayna'nın Odessa füze saldırısı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenski, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti" dedi. Saldırıda 19 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi yaralandı. Ülkede 16 Mart günü ulusal yas ilan edildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 19 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

ZELENSKİ: 2 FÜZE ATEŞLENDİ, İKİNCİSİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNE İSABET ETTİ

Rusya, Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi

19 ÖLÜ, 73 YARALI

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi

16 MART GÜNÜ ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini belirterek saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kiper, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Odessa'ya düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi

Kaynak: AA / Güncel

Volodimir Zelenskiy Ukrayna Güvenlik Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Güncel Haberler

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