Rusya'dan Odessa'ya füze saldırısı: 17 ölü, 73 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa bölgesine düzenlediği füze saldırısı sonucu 19 kişi öldü, 73 kişi yaralandı.

ZELENSKİ: 2 FÜZE ATEŞLENDİ, İKİNCİSİ SAĞLIK GÖREVLİLERİNE İSABET ETTİ

Rusya, Odessa kentine füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

19 ÖLÜ, 73 YARALI

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

16 MART GÜNÜ ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini belirterek saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kiper, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtmişti.