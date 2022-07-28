Ukrayna'da Donetsk bölgesinde insanların tahliye noktası: Pokrovsk Tren İstasyonu

Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaş devam ederken, ülkenin doğusunda en yoğun çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki cephe hattından tahliye edilen siviller, Pokrovsk şehrinde yer alan tren istasyonundan ülkenin daha güvenli bölgelerine gönderiliyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta saldırı düzenlediği Ukrayna'da sıcak çatışmaların sürdüğü Donetsk cephe hattına yakın bulunan Bahmut, Kramatorsk, Seversk, Slavyansk ile Konstantinovka şehirleri ve yakın köylerden tahliye edilenler, Pokrovsk'tan tahliye treniyle ayrılıyor.

Cepheye yakın şehirlerden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan ve onlara göre daha az saldırı tehdidinin bulunduğu Pokrovsk'ta bulunan tren istasyonundan her akşam kalkan tahliye treni, sivilleri önce Dnipro kentine götürüyor.

Cephe hatlarında görevli gönüllülerce saldırı altındaki yerleşimlerden kurtarılan siviller arasında hasta, yaşlı ve engelliler de yer alıyor.

Savaşın başlamasından bu yana çatışmaların yaşandığı ve saldırı tehlikesinin sürdüğü yerleşimlerden insanları daha güvenli bölgelere taşıyan trenle her gün binlerce kişi yaşadığı evlerden uzaklara, belirsiz süreyle ayrılmak zorunda kalıyor.

"Bugün 300'e yakın sivil, bu trenle tahliye ediliyor"

Ukrayna Devlet Acil Hizmetleri İdaresinin Pokrovsk ilçesi Başmüfettişi Binbaşı İnna Fomina, Pokrovsk'tan aylar boyunca trenle gerçekleşen sivillerin tahliyesi sürecini AA muhabirine anlattı.

Şimdilik otobüsle insanların götürülmesinin yasak olduğunu belirten Fomina, "Bu yüzden onlar ancak trenlerle gidebiliyor. Her gün tahliye treni var ve bu ücretsiz. Onun dışında normal sefer yapan 2 tren daha kalkıyor buradan gün içinde. Bazı insanlar ona da binerek daha güvenli yerlere gidiyor." ifadesini kullandı.

Fomina, gönüllülerce ağır çatışmaların sürdüğü bölgelerden getirilen insanların güvenlik gerekçesiyle trenle önce Dnipro kentine götürüldüğünü, oradan diğer şehirlere gönderildiklerini aktardı.

Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk, Seversk şehirleri ve bunlara yakın köylerden daha çok insan geldiğini kaydeden Fomina, "Oralarda savaş faaliyetleri artınca tahliye edilenlerin sayısı de artıyor. Tahliye treni ile bugüne kadar 10 bin insan buradan gönderildi." dedi.

Fomina, tahliye treninin her gün kalktığına işaret ederek, "Tren, her gün kalkıyor. Bugün 300'e yakın sivil, bu trenle tahliye ediliyor." dedi.

"Kalacak yerimiz yok, gidince duruma göre kalacak yere bakacağız"

Akşam saatlerinde kalkan treni, ambulansta bulunan yaşlı ve hasta annesiyle bekleyen 64 yaşındaki Zoya Akberova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kalmanın artık mümkün olmadığını, bu yüzden ayrılmaya karar verdiklerini söyledi.

Ailece Luhansk bölgesine bağlı ve haziranda Rus ordusunun kontrolüne geçen Lisiçansk şehrinde yaşadıklarını, oradan kocası ve yaşlı annesiyle Bahmut şehrine yakın Verkhnekomenskoye köyüne geçtiklerini belirten Akberova, şimdi ise buradan da ayrılmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Akberova, "Poltava şehrine gidiyoruz, yaşlı ve hasta annemi götürüyorum. Orada da kalacak yerimiz yok, gidince duruma göre kalacak yere bakacağız. Ayrıca kayınbiraderim ve felç geçiren annesi de yanımızda geliyor." ifadesini kullandı.

Verkhnekomenskoye köyünde bir süre önce kocasının bir saldırı sırasında elden ve karnından yaralandığını anlatan Akberova, şunları kaydetti:

"Maalesef kocamı götüremiyoruz, 10 Temmuz'da yaralandı ve o şimdi hastanede. Taburcu oldu ama hastaneden alamıyoruz. Taburcu olmasına rağmen halen Konstantinovka'da şehrindeki hastanede kalmak zorunda. Oğlum var ama o da asker, şimdi Kramatorsk'ta görevli. O da görevi nedeniyle babasıyla ilgilenemiyor."