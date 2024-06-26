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Türkiye'nin tepkisi sonrası iki ülke geri adım atmış! İşte zirvedeki patrikhane krizinin perde arkası

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15-16 Haziran tarihlerinde İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi sonunda kabul edilen ve kamuoyuyla paylaşılan Ortak Bildiri'ye Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin de imzacı olarak eklenmesine Türkiye'den anında tepki geldi. Diplomatik kaynaklar, Patrikhane'nin isminin, Zirve Ortak Bildirisi'ne toplantının bitiminden günler sonra eklendiğini ifade etti. Türkiye'nin tepkisi üzerine İsviçre ve Ukrayna makamları Patrikhane'nin isminin yer almadığı yeni bir liste yayınlamak zorunda kaldı.

İsviçre'de yapılan Ukrayna Barış Zirvesi ardından yayınlanan ortak bildiriye Fener Rum Patrikhanesi'nin isminin zirveden günler sonra eklendiği, Ankara'nın buna tepkisi sonucu Patrikane'nin isminin olmadığı yeni liste yayınlanmasının sağlandığı bildirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirvede moderatörlük yapması planlanan gıda güvenliğiyle ilgili panele İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) davet edilmesi üzerine zirveden ayrıldı.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 15-16 Haziran zirvesinde Fener Rum Patrikhanesi isminin ortak bildiriye eklenmesine Ankara, eleştirilerin aksine kısa sürede tepki gösterdi.

Barış zirvesindeki diplomatik krizin perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'nin tepkisi sonrası yeni liste yayınlamak zorunda kalmışlar

PATRİKHANE'NİN İSMİ, TOPLANTIDAN GÜNLER SONRA BİLDİRİYE EKLENMİŞ

Üst düzey yetkili, Ukrayna Barış Zirvesi'nde yaşananların arka planı hakkında bilgi verirken Patrikhane'nin isminin toplantıdan günler sonra bildiriye eklendiğini, Dışişleri Bakanlığı'nın da buna zaman geçirmeden itiraz ettiğini aktardı. Buna göre, Türkiye'nin ismi bildiriye eklendiğinde Patrikhane'nin ismi listede yoktu. Ayrıca ortak bildiriye Patrikhane isminin eklenmesi gözlemci sıfatı nedeniyle mümkün değildi. Zirve toplantısından sonra ismin eklenmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın tepkisi sonucu liste yenilendi. Aynı yetkili "Neticede İsviçre ve Ukrayna makamları Patrikhane'nin isminin yer almadığı yeni bir liste yayınlamak zorunda kaldı." dedi.

Barış zirvesindeki diplomatik krizin perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'nin tepkisi sonrası yeni liste yayınlamak zorunda kalmışlar

BAKAN FİDAN TOPLANTIDAN AYRILDI

Alınan bilgiye göre, zirve kapsamında cumartesi günü yapılan ana oturumun ardından pazar günü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gıda güvenliği konulu panele katılacak ve Kenya Dışişleri Bakanı ile beraber moderatörlük yapacaktı. Bakan Fidan, zirvenin ana oturumunda konuştuktan hemen sonra toplantı salonundan ayrıldı ve o akşam yapılan diğer faaliyetlere katılmadı. Ayrıca eş moderatörlük yapacağı panele toplantıdan bir gün önce İsrail ve GKRY'nin de davet edildiği öğrenilince Fidan panele katılmaktan vazgeçerek Türkiye'ye döndü.

Barış zirvesindeki diplomatik krizin perde arkası ortaya çıktı! Türkiye'nin tepkisi sonrası yeni liste yayınlamak zorunda kalmışlar

"GECİKMEKSİZİN TEPKİ VERİLDİ"

Dışişleri yetkilisi, zamanında tepki gösterilmediği yönündeki eleştiriler üzerine de "Esasen Türkiye, zirveye katılımla ilgili tüm hassasiyetleri etkinliği organize eden Ukrayna ve İsviçre'ye zirve öncesinde ve zirve sırasında aktardı. Türkiye'nin zirveye katılımla alakalı hassasiyetlerinin dikkate alınmaması üzerine gecikmeksizin tepki verildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ukrayna Türkiye İsviçre Ankara Diplomasi Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Ahıskalı Türk:

Yerinde karar ve doğru adım.

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