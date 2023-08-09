Uçaklara türbülans önleyen çip iddiasıyla dolandırıcılık

Çiğdem İlgün adında bir kişi uçaklar için türbülans önleyen bir çip geliştirdiğini iddia etti. Birçok büyük şirketten yatırım aldığını söyleyen ve yatırım yapanlara büyük kar payı vaatlerinde bulunan İlgün'ün çok sayıda kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde klasik diyebileceğimiz dolandırıcılık hikayelerine bir yenisi daha eklendi. Çiğdem İlgün adında bir kişi uçaklar için türbülans önleyen bir çip geliştirdiğini iddia etti. Birçok büyük şirketten yatırım aldığını söyleyen ve yatırım yapanlara büyük kar payı vaatlerinde bulunan İlgün'ün çok sayıda kişiyi 20 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

(Sözde) türbülans önleyen çip: CAFA CHIP

Nisan ayının başlarında ülkemizde birçok büyük medya kuruluşu ve ajanslar tarafından servis edilen bir habere göre Çiğdem İlgün isimli bir kişi geliştirdiği bir yazılımla uçakları türbülanstan muhafaza eden CAFA CHIP adını verdiği bir çip yaptığını iddia ediyordu.

Öyle ki bu yazılımla birlikte uçak türbülansa girmeden önce pilota haber verecek ve uçağın güvenli yeni rotasına yönelmesi sağlanmış olacaktı. Fakat havacılıkta herhangi yeni bir teknoloji ya da prosedürün uygulanması için genelde çok uzun süren geliştirme, test ve uygulama aşamaları gibi zorlu ve derin bilgi gerektiren süreçlere karşın bu iddianın çok yüzeysel bilgilerle duyurulması biraz ilginçti.

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Çiğdem İlgün, görsel ve yazılı medyada çıkan bu haberleri kullanarak insanlara reklamını yapma fırsatı da buldu ve bu sayede biraz daha güven kazandı. Türkiye ve dünyadan; Baykar, Air Canada gibi birçok şirketinde projesine 150 milyon Dolar yatırım yaptığını iddia eden Çiğdem İlgün, projeye yatırım yapacak olan yatırımcısına yüzde 30 kar payı vaat etti.

Ayrıca başlangıçta insanlara biraz ödeme yaparak da güven kazandı. Daha sonra geçtiğimiz günlerde medyaya düşen haberlere göre aralarında pilot, doktor ve daha birçok kişinin bulunduğu onlarca insandan 20 milyon Lira toplayıp dolandırarak vurgun yaptığı ortaya atıldı.

Klişe bir dolandırıcılık hikayesi olarak niteleyebileceğimiz bu olayın gelişiminde bu sefer diğer dolandırıcılık hikayelerinden farklı olarak teyit edilmeden ve detaylı araştırma yapılmadan yayınlanan haberlerde, bu türbülanslı hikayede bozuk hava akımı gibi işlev göstermiş ve maalesef hikayenin ilerlemesine katkı vermiş gibi gözüküyor.

Ayrıca uçaklarda türbülans önleme gibi bir sistemin bu kadar basit şekilde ortaya çıkması ve duyurulmasına inanıp yatırım yapan kişileri de anlamak güç zira bedava peynirin yalnızca fare kapanında olacağını bilmek, özellikle ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz şu zamanlarda bizi bu tip kolay yoldan zengin olmaya davet eden düzenbazlıklardan muhafaza edecektir.

Peki türbülans gerçekten önlenebilir mi?

Türbülans, uçağın uçmasına yardımcı unsurlardan biri olan hava akışının bozulması sebebiyle uçağın sallanması anlamına gelir. Ayrıca türbülans, hava cebi olarak da ifade edilebilir ve uçağın ani olarak bir miktar irtifa kaybetmesine neden olur.

Pek çok kişi bu durumdan oldukça korkmakta ve çoğu zaman suçu pilotlara atmaktadır. Fakat türbülans hava akışı içinde olası bir durumdur. Şiddetli sallantılara yol açsada türbülans, kolay kolay uçak kazasına sebep olmaz.

Dünya'nın farklı yerlerinde her gün binlerce uçuş icra edilmekte ve bu uçuşların pek çoğunda yine çok sayıda türbülans olmakta fakat her gün uçak kazası haberi almamaktayız. Yılda yapılan milyonlarca uçuşa karşılık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar ciddi kaza meydana gelir ki bu istatistikler diğer ulaşım şekillerine göre oldukça iyidir.

Havacılıkta emniyet ve güvenlik her şeyden önce gelir. Uçaklarda emniyet kemerleri, uyarı ışıkları gibi pek çok emniyet ve güvenlik önlemi mevcuttur. Günümüzde uçaklar çok gelişmiş bilgisayara, otonom sistemlere ve radarlara sahiplerdir.

Ayrıca pilotlar türbülansın gayet doğal bir durum olabileceğini bilirler ve eğitimlerinde bu gibi havada yaşanabilecek pek çok acil durum için çok detaylı eğitimler alırlar. Dolayısıyla acil durumlarda yolculara düşen görev, sadece mürettebata güvenmek ve emniyet kemeri takma gibi verilen direktifleri ivedilikle yerine getirmektir.

Ayrıca unutulmamalıdır ki uçak yolculuğu, bariz bir şekilde en güvenli ulaşım şeklidir. Yani arabada ya da otobüste giderken başınıza olumsuz bir durum gelme ihtimali, uçakta yapacağınız bir seyahate kıyasla daha fazladır.

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