YKS'nin TYT oturumunda Türkiye birincisi olan Miraç Koşar doktor olmak istiyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) oturumunda Türkiye birincisi olan Miraç Koşar, başarısının sevincini yaşıyor.

Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olan Koşar, TYT alanında 2 milyon 425 bin 627 adayın arasında birincilik elde etti.

Ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Koşar, doktor olmak istiyor.

Koşar, AA muhabirine, birinciliğin çok güzel bir duygu olduğunu belirterek, başarısıyla gururlandığını söyledi.

Hayatı boyunca bu başarısını unutmayacağını vurgulayan Koşar, şöyle devam etti:

"Zorlu bir maratondu, sonuna geldik. Yani bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir iş. Çok gurur verici benim ve ailem adına. Çok mutluyum yani gerçekten bugün belki de hayatım boyunca unutmayacağım bir gün çünkü çalışmamın karşılığını tam anlamıyla aldığımı hissediyorum. Çok mutluluk verici bir andı. Hani insanın hayatında unutmayacağı 5 tane anısı varsa, o 5 anımdan biri benim buydu kesinlikle çünkü büyük bir gurur."

Dereceye girdiğini sabahın ilk ışıklarıyla annesinden öğrendiğini anlatan Koşar, şunları kaydetti:

"Kısa süre önce Milli Savunma Üniversitesi sınavına girdik, ben orada da derece yapmıştım, o zaman da TYT'de derece yapabileceğime inanmıştım çünkü iki sınav da ÖSYM tarafından hazırlanıyor. 'Ben bunu yapabilirim.' diyorsunuz. O noktadan sonra da artık biraz daha gaza bastım. Biraz daha özveriyle bugünlere gelebildik Allah'a şükür.

Tıp yazacağım, Hacettepe Tıp Fakültesi tercihim olacak yüksek ihtimalle. Bakacağız duruma şimdi artık. Ben ailenin en büyüğüyüm, 2 kardeşim var, annem ve babam da öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda. Onların da çok desteğini gördüm. Sağ olsun onları da selamlıyorum buradan."

Öğretmen çiftin gururu oldu

Baba Ali Koşar da yaklaşık 25 yıldır devlet okullarında öğretmenlik yaptığını belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

"Böyle bir sonuca ulaşmak... Sevinci, gururu yaşattı. Emek veren öğretmenlerine, özellikle özverili öğretmen annesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabb'im kimsenin emeğini yerde koymasın. Miraç'ın yaşadığı başarıları emek veren herkesin yaşamasını diliyorum. Bir öğretmen olarak bu camianın içindeyiz. Eğitimle ilgileniyoruz. Öğrencilerimizle sürekli beraberiz. Bu kadar büyük başarının gelip yanımızda olması anlatamayacağım bir duygu ve gurur verici. Miraç'a çok teşekkür ediyorum."

Annesi Hülya Koşar ise yıllardır eğitimin içerisinde eşiyle beraber öğrencilerin başarısı için ter döktüklerini ifade ederek, tarifsiz sevinç yaşadıklarını söyledi.