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Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

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Tuzla'daki Deri Organize Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PATLAMA

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

5 İŞÇİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı

Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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