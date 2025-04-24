Tuzla'da arıtma tesisinde patlama: 5 işçi yaralandı
Tuzla'daki Deri Organize Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir arıtma tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 5 işçi yaralandı.
DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PATLAMA
Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir arıtma tesisinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
5 İŞÇİ YARALANDI
İlk belirlemelere göre patlamada 1'i ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel