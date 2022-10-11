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Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

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Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

TUZLA'da 2 genç kız, fotoğraf çekmek için bir binanın çatısına çıktı.

TUZLA'da 2 genç kız, fotoğraf çekmek için bir binanın çatısına çıktı. Tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çektiren gençler, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayla Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıkan 2 kız, fotoğraf çekmeye başladı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, düşme tehlikesine rağmen rahat tavırlarla fotoğraf çekti. Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıda fotoğraf çeken gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Gençlerin bu tehlikeli fotoğraf çekimi, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini hatırlattı. Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü kuzeni tarafından görüntülenmişti.


Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yayla Mahallesi Güncel Haberler

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